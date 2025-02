Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii s’offre une démo avant sa sortie

Les joueuses et joueurs souhaitant découvrir cette aventure rocambolesque de pirates des temps modernes en incarnant l’ex-yakuza Goro Majima peuvent accéder à la démo et en profiter sans limite de temps. Dans cette démo, vous pourrez explorer la gigantesque carte de Honolulu et filer des raclées en alternant les styles de combat Loup de mer et Chien enragé de Majima, puis vous rendre à Madlantis, le repaire secret des criminels, pour tester leur force dans des batailles navales en temps réel dans l’arène du Pirates’ Coliseum. Laissez-vous emporter par l’action trépidante avec des combats effrénés, découvrez un aperçu du contenu disponible dans le jeu complet comme les aventures en pleine mer, la personnalisation de bateau, la création de l’équipage, une histoire épique et bien plus !

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est disponible en précommande sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et PC (Steam). Précommander permet d’ajouter Ichiban Kasuga et Nancy à son équipage, en plus de pouvoir faire porter deux des tenues emblématiques d’Ichiban Kasuga à Majima. Les fans pourront également profiter de l’incroyable performance du casting de la VO anglaise, avec le patch correspondant qui sera disponible à la sortie du jeu le 21 février 2025.

La démo du très attendu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.