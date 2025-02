Brisez le cycle et délivrez le démon : Ultros est disponible sur Xbox et Nintendo Switch

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Disponible depuis le 13 février 2024 sur PC et consoles PlayStation, le metroidvania psychédélique souffle sa première bougie et débarque sur Xbox et Nintendo Switch

Vendu à plus de 100 000 exemplaires et auréolé d’un grand nombre de nominations et récompenses prestigieuses depuis sa sortie, ULTROS transporte son univers extraterrestre riche et vivant pour la première fois sur Nintendo Switch et consoles Xbox. Les paysages psychédéliques sortis de l’esprit mystique de Niklas “El Huervo” Åkerblad (Hotline Miami), la bande-son inoubliable signée Oscar “Ratvader” Rydelius (The Gunk, Kenshō), la boucle temporelle hallucinée et la flore exotique de Mårten Brüggeman (Magicka, Toca Life) et Hugo Bille (Fe, Stick it to the Man) entre parfaitement en résonance avec l’histoire mystique de Pelle Cahndlerby (la série Steamworld) : c’est une aventure cosmique époustouflante et stimulante qui débarque aujourd’hui sur de nouvelles plateformes.

Pour célébrer cette nouvelle sortie d’ULTROS, le jeu est disponible avec 30 % de réduction jusqu’au 27 février 2025 (les dates sont susceptibles de changer, vérifier les différentes boutiques en ligne pour plus d’informations).

De plus, les fans qui cherchent à plonger encore plus profondément dans l’univers si particulier d’ULTROS peuvent dès à présent précommander Ultros: Design Works, un artbook exceptionnel conçu en collaboration avec Lost in Cult. Écrit par John Rogers (Gaming in the Wild), Ultros: Design Works offre des interviews exclusives avec l’équipe de développement, des artworks inédits, des croquis concept et bien plus encore. Les écrits et interviews exclusifs sont accompagnés de superbes illustrations parfaitement mises en page, le tout relié dans un beau volume qui trouvera aisément sa place dans votre bibliothèque. Pour précommander Ultros: Design Works et en savoir plus sur les éditions Standard et Deluxe, rendez-vous sur https://www.lostincult.co.uk.