Lionel Messi débarque sur Fortnite

La légende mondiale du football, Lionel (Leo) Messi, débarque sur Fortnite le 14 décembre. Les fans et les joueurs pourront incarner leur athlète et débloquer deux tenues inspirées de Messi, ainsi qu’une gamme d’objets in-game cosmétiques uniques pour s’exprimer en tant que joueur de football le plus décoré de tous les temps.

« C’est incroyable de me voir représenté dans Fortnite. En grandissant, je n’aurais jamais imaginé qu’une telle chose serait possible. Le football a toujours été synonyme de joie et de connexion. Désormais les fans peuvent en faire l’expérience à travers mes propres tenues, d’une manière qui va au-delà du terrain. J’espère qu’ils s’amuseront ! » déclare Lionel Messi.

Le magasin contient donc :

Tenue Lionel Messi – Incarnez l’esprit du féroce joueur de football dans une tenue incroyable qui passe du look de Messi sur le terrain à son look de champion intérieur.

○ Qui se transforme en variante Stealth Lion Messi ainsi qu’en Gold Lion Messi, lors de l’utilisation de l’émote d’événement The Mane.