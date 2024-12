Wargaming annonce son nouveau Mecha Shooter : Steel Hunters

Partager Facebook

Le jeu propose une intense simulation de mécha dans laquelle le joueur contrôle de redoutables héros mécanisés – les Hunters – et participe à des batailles pleines d’action, à la poursuite de divers objectifs pour monter en niveau et acquérir de l’équipement. Chaque Hunter possède son propre style de jeu, des compétences uniques et des systèmes de progression qui permettent une variété de stratégies et de tactiques pour surpasser les adversaires lors de l’affrontement final au point d’extraction.

Situé dans un monde futuriste, Steel Hunters relate la lutte de l’humanité pour sa survie à la suite d’un événement catastrophique. Pour s’approprier une ressource extraterrestre rare appelée Starfall, les Hunters ont été créés. Dans leur lutte pour la domination, les corporations et les factions ont transformé les Hunters en redoutables machines de combat, utilisées dans la course à la conquête du Starfall à travers les ruines d’une Terre verdoyante mais abandonnée.

Le temps est venu d’embrasser le pouvoir d’un puissant Steel Hunter et de se préparer à rejoindre l’action ! N’attendez pas une minute de plus et inscrivez-vous à notre playtest fermé exclusif de 10 jours, disponible pour les joueurs PC via : Wargaming Game Center :

Wargaming Game Center : https://eu.wargaming.net/en/wgc

Fonctionnalités principals :