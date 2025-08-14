Wuyang le nouveau héro de soutien arrive dans Overwatch 2

Partager Facebook

Wuyang est rebelle, aquatique et prêt à bouleverser les stratégies de soutien ! Le prodige de l’Université de l’eau de Wuxing révolutionne les soins avec des capacités pensées pour celles et ceux dotés d’une précision clinique, de bons réflexes et de mouvements fluides.

Son bâton de Xuanwu lance des orbes aquatiques téléguidés, infligeant de lourds dégâts et perturbant l’équipe adverse dans les moments critiques. Vague protectrice repousse les adversaires tout en augmentant les soins reçus par les personnages alliés, tandis que Courant vivifiant procure des soins sur la durée qui s’adaptent en fonction de l’intensité du combat. Ruée torrentielle permet à Wuyang de se repositionner rapidement en surfant sur les courants pour éviter le danger ou rejoindre son équipe en un clin d’œil. Sa capacité ultime, Vague détonante octroie un surplus de points de vie au personnage allié ciblé ou à lui-même, avant de se transformer en une puissante vague qui repousse les adversaires et peut complètement renverser le cours d’une bataille lors des moments-clés.

Wuyang apporte un style polyvalent et agressif à la sélection des personnages de soutien grâce à ses bonus Averse et Flux et reflux, capables d’impacter fortement les lignes adverses, ou encore Débordement et Équilibre qui apportent une meilleure stabilité à ses capacités régénératrices.