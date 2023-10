Lords Of The Fallen apporte Halloween à Mournstead

HEXWORKS, a donné le coup d’envoi de la saison un événement Halloween gratuit et limité dans le temps pour Lords of the Fallen. Lancé aujourd’hui à 23h CEST (14h PT, 17h ET, 22h BST) et jusqu’au 2 novembre. Le monde de Mournstead a été décoré avec des cosmétiques de saison. Les joueurs peuvent également suivre une nouvelle quête pour obtenir le masque Pumpskin, un casque inspiré de l’emblématique jack-o’-lantern.

Cet événement coïncide avec la sortie sur toutes les plateformes d’une importante mise à jour – The Pumpkin Patch – qui apporte une série de nouveaux mécanismes de jeu développés à la suite des commentaires de la communauté.

La mise à jour Pumpkin Patch comprend :

New Game Plus (NG+) remanié

Un nouveau système NG+ à plusieurs niveaux introduisant notamment les Vestiges dans le mode de jeu ; chaque niveau supérieur de NG+ supprime davantage de Vestiges du jeu, augmentant ainsi la difficulté pour les joueurs.

Crossplay complet

Les joueurs peuvent désormais profiter d’une fonctionnalité crossplay complète entre toutes les plateformes PC et consoles. Ceci fait suite à l’introduction du crossplay entre les joueurs Xbox Series X|S et PlayStation®5 pour la première fois en début de semaine.

Densité d’ennemis réduite

Réduction de la densité d’ennemis dans les zones considérées comme les plus difficiles pour les joueurs.

Performances et stabilité

D’autres correctifs de performances et de stabilité ont été apportés sur toutes les plateformes.