Lords Of The Fallen:18 minutes de gameplay pour découvrir la région Mournstead

Prenant place dans un vaste monde semi-ouvert, cette vidéo met en avant certains des nombreux environnements variés et hostiles que les joueurs parcourront pendant leur quête épique pour renverser Adyr, le Dieu démon. Chacune des zones étant interconnectée avec au moins deux autres, l’ordre dans lequel ils les visiteront sera propre à leur volonté. Cependant, ils n’auront pas seulement besoin de survivre dans un seul monde, mais bien dans deux, grâce à la mécanique de jeu unique « dual realm », avec laquelle les joueurs alterneront entre deux mondes parallèles.

Dans l’ombre d’Axiom, le royaume des vivants, existe son pendant sinistre avec Umbral, le royaume des morts-vivants, chacun proposant ses chemins uniques, ses propres ennemis, personnages et trésors. Equipés de la lampe d’Umbral, les joueurs pourront alterner entre les royaumes à n’importe quel moment, cependant, cela consommera une de leurs deux vies. Quand un joueur meurt dans le royaume des vivants, il sera automatiquement ramené à la vie, à l’endroit exact de sa mort, mais cette fois-ci dans le royaume des morts-vivants. Ainsi, il aura une ultime tentative pour survivre, bien que toutes les chances seront contre lui.

Cette présentation du gameplay offre également de nouvelles informations concernant la fonctionnalité de coop en continu. En effet, il sera possible en visitant un vestige, un point de repos dans le jeu, d’inviter un second joueur à son aventure, soit en combattant aux côtés d’un ami, soit en rejoignant un joueur choisi aléatoirement. Le compagnon de coop restera ainsi avec lui autant qu’il le souhaite. Un autre élément de gameplay ajouté à Lords of the Fallen fera également son entrée. En effet, les joueurs pourront construire leurs propres vestiges, cependant cela sera seulement possible dans certains lieux spécifiques et nécessitera des ressources extrêmement rares.

Le système de combat du jeu sera complétement retravaillé, afin que les capacités au corps à corps, magiques et à distance se complètent harmonieusement. En plus des attaques standards, les joueurs pourront attribuer à leur manette jusqu’à quatre attaques magiques ou à distance, afin d’y avoir accès immédiatement pendant leurs affrontements. Cela permet non seulement une plus grande variété dans les combats, notamment avec la possibilité d’enchaîner un nombre infini de combos, mais également d’accélérer les affrontements, en réduisant le besoin d’échanger les aptitudes.

Pour rappel, ce successeur spirituel du titre original de 2014 est un reboot de la franchise et sortira le 13 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.