Une bêta fermée pour PAYDAY 3 annoncée

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le gang PAYDAY vous donne rendez-vous du 2 au 7 août 2023 afin de participer à cette bêta fermée.

Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant pour tenter de remporter leur place à cet événement :

Payday News Update : https://www.paydaythegame.com/news/category/payday3/

: Steam Store page : https://store.steampowered.com/app/1272080/PAYDAY_3/

: Xbox Insider Hub App : https://apps.microsoft.com/store/detail/xbox-insider-hub/9PLDPG46G47Z

Cette bêta fermée proposera :

Le gang original : Dallas, Hoxton, Chains et Wolf. Les personnages aux masques iconiques de clown qui ont fait de PAYDAY la franchise qu’elle est aujourd’hui, sont tous jouables, chacun possédant ses propres capacités.

« No rest for the wicked», un casse classique, qui demandera aux joueurs de voler l’argent présent dans le coffre d’une banque. Ils auront le choix entre s’infiltrer et récupérer le butin sans être repérés ou bien alors faire du bruit afin de prendre part à l’expérience d’un braquage à New York City.

Tous les modes de difficultés seront jouables, le niveau maximal sera fixé à Infamie niveau 22 et le niveau de progression des armes ira jusqu’à 8.

Les quatre criminels masqués seront de retour le 21 septembre 2023 sur PC via le PC Game Pass, Steam et Epic Games Store, ainsi que sur Xbox Series X|S, sur Xbox Game Pass et sur PlayStation®5.