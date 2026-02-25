Partager Facebook

Ainara, 17 ans, élève dans un lycée catholique, s’apprête à passer son bac et à choisir son futur parcours universitaire. A la surprise générale, cette brillante jeune fille annonce à sa famille qu’elle souhaite participer à une période d’intégration dans un couvent afin d’embrasser la vie de religieuse. La nouvelle prend tout le monde au dépourvu. Si le père semble se laisser convaincre par les aspirations de sa fille, pour Maite, la tante d’Ainara, cette vocation inattendue est la manifestation d’un mal plus profond.

Bardé de récompenses dans différents festivals de cinéma et treize fois nommé aux Goyas, ce film à la fois sobre, profond et subtil, ne prend pas parti et laisse le spectateur se forger sa propre opinion. Il y est question de deuil, d’adolescence, de famille, de désirs, d’amour et de religion. Entre portrait familial et drame initiatique, cette pépite mérite le détour.

Los Domingos (Les dimanches)

Un film de Alauda Ruiz de Azúa

Avec Bianca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera, Nagore Aramburu

Distributeur : Agora Films

Durée : 118 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 25 février 2026