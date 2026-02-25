« Woman and Child » au cinéma !

Alexia Cerutti 25 février 2026

Mahnaz, une infirmière de 45 ans, élève seule ses enfants. Alors qu’elle s’apprête à épouser son petit ami Hamid, son fils Aliyar est renvoyé de l’école. Lorsqu’un un accident tragique vient tout bouleverser, Mahnaz se lance dans une quête de justice pour obtenir réparation…

Présentée en compétition officielle au dernier Festival de Cannes, cette œuvre humaniste gagne progressivement en intensité dramatique et plonge le spectateur en apnée. Porté par l’actrice Parinaz Izadyar, le film livre un beau portrait de femme, de mère et de battant. Poignant et captivant de bout en bout!

Un film de Saeed Roustaee

Avec Parinaz Izadyar, Sinan Mohebi, Payman Maadi

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 131 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 25 février 2026

