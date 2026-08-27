Les Sims 4 proposent de nouvelles coiffures, des looks inclusifs dans une nouvelle mise à jour gratuite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans le cadre de l’engagement continu des jeux Les Sims visant à améliorer la représentation et l’inclusivité dans le jeu, Les Sims 4 sortent aujourd’hui une mise à jour gratuite qui célèbre l’individualité et l’expression de soi avec la nouvelle coiffure afro-texturée Boucles cosmiques et 6 objets pour le mode Créer un Sim (CUS) conçus pour toutes les formes et tailles.

Inspirée par l’art de façonner les cheveux naturels, la toute nouvelle coiffure afro-texturée Boucles cosmiques élargit la représentation culturelle dans le mode CUS avec une coiffure qui mettra des étoiles dans les yeux des joueur·se·s.

Les nouvelles pièces tendances disponibles dans le mode CUS célèbrent toutes les tailles et incluent des options de vêtements pour les morphologies féminines et masculines.

Cette mise à jour s’inspire du contenu du mois dernier, qui comprenait huit nouveaux·elles Sims et accessoires pour le mode CUS par défaut inspiré·es des cultures caribéennes, amérindiennes, latino-américaines et d’Asie du Sud. Les Sims 4 ont consulté l’équipe interne de Games for All et des spécialistes de la culture externes par le biais de SILA Consulting afin de veiller à ce que ces ajouts honorent fidèlement les traditions culturelles qui les ont inspirées.

Tout au long de l’année, Les Sims continueront à sortir des mises à jour de contenu gratuites qui enrichiront la représentation dans le jeu afin que les joueur·se·s puissent créer une plus grande variété de Sims et d’histoires.

La mise à jour gratuite est désormais disponible sur EA app, Epic Games Store et Steam, ainsi que sur les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.