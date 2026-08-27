Les Sims 4 proposent de nouvelles coiffures, des looks inclusifs dans une nouvelle mise à jour gratuite

Dans le cadre de l’engagement continu des jeux Les Sims visant à améliorer la représentation et l’inclusivité dans le jeu, Les Sims 4 sortent aujourd’hui une mise à jour gratuite qui célèbre l’individualité et l’expression de soi avec la nouvelle coiffure afro-texturée Boucles cosmiques et 6 objets pour le mode Créer un Sim (CUS) conçus pour toutes les formes et tailles.
- Inspirée par l’art de façonner les cheveux naturels, la toute nouvelle coiffure afro-texturée Boucles cosmiques élargit la représentation culturelle dans le mode CUS avec une coiffure qui mettra des étoiles dans les yeux des joueur·se·s.
- Les nouvelles pièces tendances disponibles dans le mode CUS célèbrent toutes les tailles et incluent des options de vêtements pour les morphologies féminines et masculines.
Cette mise à jour s’inspire du contenu du mois dernier, qui comprenait huit nouveaux·elles Sims et accessoires pour le mode CUS par défaut inspiré·es des cultures caribéennes, amérindiennes, latino-américaines et d’Asie du Sud. Les Sims 4 ont consulté l’équipe interne de Games for All et des spécialistes de la culture externes par le biais de SILA Consulting afin de veiller à ce que ces ajouts honorent fidèlement les traditions culturelles qui les ont inspirées.
Tout au long de l’année, Les Sims continueront à sortir des mises à jour de contenu gratuites qui enrichiront la représentation dans le jeu afin que les joueur·se·s puissent créer une plus grande variété de Sims et d’histoires.
La mise à jour gratuite est désormais disponible sur EA app, Epic Games Store et Steam, ainsi que sur les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.