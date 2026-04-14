Sony élargit sa gamme d’équipements de jeu avec le casque INZONE H6 Air et le moniteur INZONE M10S II

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Sony élargit sa gamme d’équipements de jeu avec le lancement de deux nouveaux modèles : le casque INZONE H6 Air et le moniteur INZONE M10S II.

Le casque INZONE H6 Air offre une expérience de jeu immersive grâce à sa structure acoustique ouverte et à ses haut-parleurs personnalisés. Il produit des basses profondes et précises grâce aux conduits arrière intégrés aux haut-parleurs.

Conçu en collaboration avec Fnatic, le moniteur INZONE M10S II combine un écran OLED de nouvelle génération à structure tandem avec un mode double (QHD 540 Hz ou HD 720 Hz1 ), un temps de réponse ultra-rapide de 0,02 ms2 , une réduction avancée du flou de mouvement (MBR) et un film super anti-reflets — le tout conçu pour garantir des performances eSport de pointe.

Sony est également ravi d’annoncer son parrainage du Red Bull Home Ground en 2026 en tant que partenaire officiel pour les équipements du tournoi. Le casque INZONE H9 II et le moniteur INZONE M10S II seront les périphériques officiels sur la scène des tournois Red Bull Home Ground qui se dérouleront aux Etats-Unis en décembre. À cette occasion, Sony accompagnera les compétiteurs avec ses technologies de jeu les plus avancées, au cœur de l’un des plus grands tournois internationaux de Valorant de l’intersaison.

INZONE H6 Air – un son clair et immersif qui enrichit chaque expérience de jeu

Grâce à sa structure ouverte, le casque INZONE H6 Air offre un champ sonore immersif et réaliste qui donne l’impression d’être au cœur de l’univers du jeu. La conception acoustique ouverte minimise les réflexions internes en laissant le boîtier dégagé. Cela permet une reproduction précise du champ sonore, exactement comme l’ont prévu les créateurs du jeu, offrant une expérience audio réaliste qui plonge véritablement dans l’univers du jeu.

Le casque est équipé de haut-parleurs réglés avec précision, conçus à partir de la même technologie que le célèbre casque de studio ouvert MDR-MV1 de Sony et spécialement adaptés à l’INZONE H6 Air. Des conduits arrière intégrés au haut-parleur contribuent à offrir une reproduction des basses profonde et contrôlée, tout en conservant une séparation claire entre les fréquences moyennes et basses. Cela permet d’obtenir un son encore plus immersif, idéal pour les jeux riches en détails sonores.

Fabriqué en aluminium haut de gamme, le casque INZONE H6 Air affiche un poids incroyablement léger de seulement 199 g (sans le microphone amovible ni le câble), ce qui en fait le casque de jeu le plus léger de Sony. Le casque INZONE H6 Air reprend la conception du bandeau à charnière à ressort du casque INZONE H9 II, afin de conserver une taille compacte sans compromettre le confort et la stabilité. Ce boîtier ultraléger et la structure unique du casque INZONE H6 Air offrent un confort exceptionnel, ce qui le rend parfait pour les longues sessions de jeu.

Développé en collaboration avec les concepteurs sonores de PlayStation Studios chez Sony Interactive Entertainment, qui produisent l’audio des jeux PlayStation, Sony a créé le profil d’égaliseur « RPG/Aventure ». Ce profil applique un traitement audio optimisé pour les jeux de type RPG et d’aventure, recréant l’expérience acoustique d’un studio d’enregistrement et offrant une expérience d’écoute incroyablement immersive. Ce profil est accessible en se connectant à l’application INZONE Hub via l’Audio Box USB-C, qui offre également un son surround virtuel 7.1 canaux avec 360 Spatial Sound for Gaming.

Le casque INZONE H6 Air est également équipé d’un micro cardioïde réglable offrant une voix claire et naturelle. Le micro cardioïde sur perche se concentre sur la voix et est orienté vers la bouche de l’utilisateur pour éliminer les bruits latéraux, tandis que le long bras flexible reste en place une fois positionné.

INZONE M10S II – un moniteur de jeu eSport QHD ultra-rapide pour les joueurs de FPS compétitifs

Développé en collaboration avec Fnatic, le moniteur INZONE M10S II offre une qualité d’image améliorée, des fonctionnalités de jeu optimisées et un design de pointe, apportant tout le nécessaire pour gagner. Le moniteur INZONE M10S II offre une vitesse décisive pour un avantage concurrentiel grâce à ses performances OLED haut de gamme, avec un taux de rafraîchissement QHD de 540 Hz et un temps de réponse rapide de 0,02 ms.

Le moniteur INZONE M10S II est conçu pour minimiser la perte de luminosité tout en offrant une image plus nette lorsque la réduction du flou de mouvement est activée. Contrairement aux technologies MBR classiques, où la réduction de moitié du temps d’éclairage pour diminuer le flou de mouvement entraîne également une diminution de moitié de la luminosité perçue, le moniteur INZONE M10S II augmente la luminosité pendant les intervalles d’éclairage. Il en résulte une netteté des mouvements améliorée, avec moins de perte de luminosité et des images à l’écran plus éclatantes.

Un nouveau film super anti-reflet garantit une visibilité sans éblouissement, avec un mode double QHD 540 Hz / HD 720 Hz et des paramètres d’affichage personnalisables. Cela réduit les reflets et les distractions à l’écran, quel que soit l’environnement de jeu. De plus, grâce à un taux de rafraîchissement HD pouvant atteindre 720 Hz, il est possible de privilégier la résolution ou le taux de rafraîchissement de l’écran selon les besoins de jeu.

Amélioré grâce aux commentaires de Fnatic, le pied est conçu pour offrir une flexibilité maximale, avec une large plage de réglage de l’inclinaison et un encombrement réduit pour personnaliser entièrement une installation. Ce moniteur offre davantage de flexibilité pour la configuration de jeu grâce à une large plage d’inclinaison de -5° à 35°, améliorant celle du modèle précédent pour mieux répondre aux besoins. La conception simple du pied permet de positionner librement le clavier et la souris. Son centre de gravité centralisé le rend compact, et avec une épaisseur de seulement 4 mm, il est même possible d’empiler des claviers inclinés dessus.

Le moniteur INZONE M10S II est également parfait pour tous les tournois grâce à sa capacité à basculer entre un affichage plein format de 27 pouces (1440p) et un mode tournoi de 24,5 pouces (1332p/1080p), permettant d’affiner la configuration et d’aborder chaque match dans les meilleures conditions.

Le moniteur dispose également de deux modes de jeu spécialisés, offrant un avantage concurrentiel. Le mode FPS Pro reproduit la qualité d’image des moniteurs LCD de compétition populaires, tandis que le mode FPS Pro+ passe au niveau supérieur en tirant parti des performances supérieures de l’OLED pour des visuels optimaux en jeu.

Le moniteur INZONE M10S II bénéficie également d’une garantie de 3 ans et d’une protection OLED. Grâce à des fonctionnalités de gestion thermique telles que des dissipateurs de chaleur personnalisés, ce moniteur reste froid et fonctionne parfaitement au fil du temps.

Périphériques d’entrée Fnatic Edition

Inspirées de la couleur orange emblématique de Fnatic, les nouvelles éditions Fnatic de la souris INZONE Mouse-A, du tapis de souris INZONE Mat-F et du tapis de souris INZONE Mat-D sont désormais disponibles, marquant une nouvelle étape dans la collaboration entre Sony et Fnatic et rendant Fnatic omniprésent dans une expérience de jeu Le tapis de souris INZONE Mat-F présente un design inspiré de Fnatic et de son équipe Valorant, tandis que le tapis de souris INZONE Mat-D arbore un dégradé allant du noir à l’orange.

INZONE Buds Glass Purple

La nouvelle édition translucide Glass Purple des INZONE Buds, les écouteurs de jeu sans fil avec réduction de bruit de Sony, est désormais disponible. Avec trois couleurs au choix (noir, blanc et Glass Purple), il est possible de choisir celle qui correspond le mieux au style de chacun.

Disponibilités

Le casque INZONE H6 Air sera disponible en Noir à partir d’avril 2026 au prix de vente conseillé de 165 CHF.

L’INZONE M10S II sera disponible en Noir à partir de juin 2026 au prix de vente conseillé de 1119 CHF.