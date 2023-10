C’est officiel, la nouvelle PS5 avec lecteur 4K amovible arrive

Partager Facebook

Une nouvelle refonte de la PS5 en un modèle de taille réduite a été annoncée sur le blog PlayStation.

Encore une fois, les images « fuitées» sur internet de la nouvelle PS5 au mois d’août étaient les bonnes. Le design de la nouvelle PlayStation 5 annoncée par Sony est en effet conforme à celui mis en avant dans ces fuites.

Nouvelle PS5, plus compacte et plus légère et SSD 1To

Comme attendu, la nouvelle PS5 est moins volumineuse que le modèle originel, ‑30% en volume, -18% à -24% en poids selon le modèle, Standard Edition ou Digital Edition. Si la première embarque toujours un lecteur optique 4K Ultra HD Blu‑Ray, sur la seconde, il est donc possible d’ajouter ultérieurement le lecteur commercialisé seul à 99 euros. Autre évolution, le disque dur SSD affiche désormais une capacité de 1 To (1 000 Go), contre 825 Go actuellement. Enfin, les joues de la nouvelle PS5 sont dorénavant constituées de quatre parties distinctes, chacune amovible.

Nouvelle PS5, nouveau support vertical

Sony précise qu’une fois les stocks de PS5 actuelles écoulées, seul le nouveau modèle sera disponible en magasin. Ce dernier, compatible avec les PS5 originelles, est fourni avec un support vertical inédit pour la PS5, commercialisé seul à 29,99 euros.

Disponibilité prévue au mois de novembre aux États‑Unis, dans le reste du monde dans les semaines suivantes. Prix indicatifs : 549,99 € pour la PS5 Standard Edition (avec lecteur 4K Ultra HD Blu‑Ray), 449,99 € pour la PS5 Standard Edition.