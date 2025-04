Marie-Thérèse Porchet toujours au top après 30 ans de carrière

Partager Facebook

La salle du Casino Théâtre était comble dimanche 6 avril pour la dernière genevoise de « Marie-Thérèse Porchet fête ses 30 ans ! (de carrière ) ». Un retour dans un lieu mythique puisque c’est en 1993 dans la revue genevoise de Pierre Naftule que le personnage de la femme au franc-parler vaudoise est né.

Dans ce spectacle, Joseph Gorgoni célèbre la carrière trentenaire de son personnage emblématique, Marie-Thérèse Porchet. Durant 1h 30, l’humoriste propose une version actualisée de son spectacle. Il aborde des thèmes contemporains tout en revisitant les classiques de son répertoire. Ainsi les fidèles récitent avec Marie-Thérèse la leçon de géographie. Ils sollicitent à corps et à cris le célèbre sketch sur la réunion Tupperware et la chanson qui lui est associée. Les personnages qui gravitent autour de Marie-Thérèse ont évolué. Son fils gay est en transition et s’appelle désormais Gaia, Mme Lopez, sa voisine, est naturalisée et son amie Jacqueline est devenue directrice technique. Marie-Thérèse ne peut s’empêcher de les charrier, provoquant l’hilarité des spectateurs. C’est que Marie-Thérèse est de retour comme elle aime le rappeler. Tour à tour, la Glandoise évoque avec drôlerie et autodérision la chirurgie esthétique, la période covid, la tournée du cirque Knie (déjà quatre participations), la cause des femmes, le suisse allemand ou encore les cours de développement personnel. Elle évoque avec nostalgie Pierre Naftule et avec humour son nouveau producteur Sébastien Corthésy, sans oublier de faire un clin d’œil « au chauve » qui a fait le spectacle « TransPlanté » en n’arrêtant pas de s’écrier « Mais je suis malade ». On rit à gorges déployées quand la reine des tupperware, un peu en retard sur son époque, s’essaie au maniement de son iphone. Et on en redemande quand elle rappe ou chante sur des airs de Céline Dion ou Abba. Toujours aussi pimpante et piquante, c’est sûr Marie-Thérèse Porchet est une star. Le public, à la fois conquis et ému, lui a fait plusieurs longues standing ovation.

Tandis que la tournée continue jusqu’à fin juin en Romandie, on a d’ores et déjà hâte de retrouver notre idole cet automne pour sa cinquième participation au cirque Knie. Rendez-vous est pris !