Nouvelle fonctionnalité : partager la photo de l’appareil et l’écran au sein de Gemini Live

Dès aujourd’hui la fonction «Gemini Live Camera & Screen Sharing» est entièrement disponible pour tous les abonnés de Gemini Advanced sur tous les appareils Android compatibles. De plus, tous les utilisateurs de Gemini Basic qui possèdent un smartphone Google Pixel 9 (y compris Pixel 9a) ou Samsung S25 en profitent également.

Gemini Live permet désormais des conversations naturelles dans plus de 45 langues avec la possibilité de partager la caméra ou l’écran du téléphone. Cela permet un soutien intuitif et en temps réel pour des tâches quotidiennes – du conseil de style et du support technique au brainstorming d’idées de décoration d’intérieur et bien plus.

Cette expérience Gemini Live améliorée, basée sur le prototype du projet Astra dévoilé lors de la Google I/O en mai dernier, constitue une étape importante vers un agent IA universel qui comprend et interagit avec le monde qui entoure les utilisateurs.

Grâce à la possibilité de partager la photo de l’appareil ou l’écran du smartphone via Gemini, les utilisateurs peuvent fournir à leurs interlocuteurs encore plus de contexte en temps réel, interagir avec eux naturellement et débloquer un nouveau niveau de support intuitif.