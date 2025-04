Partager Facebook

Avec son nouveau thriller horrifique « Survivantes », Cédric Sire renouvelle avec brio les codes du slasher.

Le point commun entre Farrah, Kate, Tanya et Cheryl, quatre jeunes femmes ordinaires ? Elles ont toutes été pourchassées, séquestrées, victimes de meurtriers sadiques. Mais ce sont des survivantes. Confrontées aux limites de la police et de la justice (insuffisance des moyens, prisons surpeuplées,…), elles se réunissent et décident de mettre leurs compétences en commun afin de traquer les tueurs qui ont échappé aux mailles du système et se faire justice elles-mêmes. Le récit commence alors qu’elles ont accompli leur vengeance. Mais c’est là que l’histoire débute….Le remède serait-il pire que le mal ?

Une fois commencé, l’ouvrage est impossible à lâcher. Bourré de suspens, multipliant les rebondissements et fort habilement construit, ce page turner à l’écriture incisive ne laisse aucun répit au lecteur. Très contemporain, ce thriller questionne notre société et offre un beau portrait de ces quatre femmes blessées qui font preuve de sororité tout en gardant pour elles leurs secrets et mystères. C’est gore, trash, glauque et riche en émotions! Ames sensibles s’abstenir. Amateurs du genre, précipitez-vous!