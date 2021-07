Marvel Future Revolution disponible le 25 août

Partager Facebook

Ce jeu de rôle et d’action entièrement gratuit sera disponible sur iOS et Android le 25 août prochain. Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur l’App Store et sur Google Play, et permettront aux joueurs d’obtenir un costume gratuit pour l’un des super héros de Marvel Future Revolution.

Les fans pourront obtenir les dernières informations sur le jeu dès demain à 2h00 du matin, sur YouTube, Twitter, Facebook et Twitch.

Marvel Future Revolution débute alors que plusieurs Terres du Multivers convergent pour former une nouvelle Terre Principale. Cette dernière est remplie de missions réparties dans des zones uniques : la très moderne New Stark City, le dangereux Empire Hydra, le Sakaar sauvage et accidenté, et bien plus encore. En tant qu’agents de l’Omega Flight, une nouvelle équipe de super héros, les joueurs devront coopérer pour vaincre les super vilains et défendre la Terre Principale contre de nombreuses menaces.

Huit super héros seront jouables : Black Widow, Captain America, Captain Marvel, Docteur Strange, Iron Man, Spider-Man, Star-Lord et Tornade. Chacun d’entre disposera d’une myriade de costumes en provenance de l’Univers Marvel. Plus de 400 millions de combinaisons de costumes seront possibles pour chaque super héros. Il s’agit du tout premier jeu mobile en monde ouvert de Marvel, doté d’un scénario inédit inspiré par des décennies d’aventures. Marvel Future Revolution inclura des personnages très appréciés des fans de Marvel.



Développé par Netmarble Monster, Marvel Future Revolution est la seconde collaboration entre Netmarble et Marvel Entertainment. Il s’agit du successeur du hit mobile Marvel Future Fight, déjà téléchargé par plus de 120 millions de joueurs dans le monde.

Marvel Future Revolution sera disponible sur l’App Store et sur Google Play en téléchargement gratuit, dès cette année. Les joueurs qui rejoindront l’Omega Flight d’ici la sortie du jeu recevront diverses récompenses au lancement.