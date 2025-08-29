Méga-Brutalibré, le Pokémon Catcheur, entre sur le ring dans Légendes Pokémon : Z-A

Le groupe The Pokémon Company a dévoilé un nouveau Pokémon méga-évolué qui apparaît dans le jeu Légendes Pokémon : Z-A. Brutalibré, une bête de scène qui aime montrer sa force en gonflant les muscles, révèle d’autres facettes de sa personnalité extravagante grâce à la Méga-Évolution.

Méga-Brutalibré

Ses muscles gonflés par la Méga-Évolution lui servent aussi bien à encaisser les coups qu’à montrer l’ampleur de sa puissance. Il incite son adversaire à attaquer, riposte en l’apeurant puis le terrasse avec sa capacité signature, Flying Press, achevant ainsi le combat en beauté.

Catégorie : Pokémon Catcheur​
Type : Combat/Vol
Taille : 1,0 m
Poids : 25,0 kg

Méga-Brutalibré apparaîtra dans Légendes Pokémon : Z-A, dont al sortie est prévue le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

