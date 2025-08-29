Un nouveau RGG Summit en septembre

Partager Facebook

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio, derrière les séries acclamés Like a Dragon & Yakuza, annoncent la date officielle du prochain livestream RGG Summit. Toutes les dernières nouvelles du studio seront donc dévoilées lors du RGG Summit 2025, qui se déroulera le mercredi 24 septembre à 5 heures du matin (heure française).

À la fin du RGG Summit 2025, un nouveau RGG Direct aura lieu pour offrir aux spectateurs un aperçu plus complet des informations livrées juste avant.

Ne manquez pas le RGG Summit 2025 et le RGG Direct sur YouTube et Twitch.