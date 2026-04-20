Menu Démarrer Windows 11 : bientôt plus personnalisable et plus rapide

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Microsoft introduit de nouvelles options pour ajuster l’affichage et améliorer la fluidité.

Microsoft poursuit la transformation de son système d’exploitation avec une ambition claire : moderniser en profondeur l’expérience utilisateur de Windows 11. Au cœur de cette évolution, le menu Démarrer Windows 11 s’apprête à bénéficier d’une refonte stratégique, mêlant personnalisation avancée et amélioration des performances.

Une refonte du menu Démarrer tournée vers la personnalisation

Depuis plusieurs mois, l’éditeur de Redmond multiplie les initiatives pour affiner l’ergonomie de son interface. Cette nouvelle mise à jour du menu Démarrer ne bouleverserait pas immédiatement son apparence globale, mais introduirait des options inédites permettant un contrôle beaucoup plus fin de l’affichage.

D’après les premières informations, les utilisateurs pourraient désormais ajuster la taille du menu, en version compacte ou étendue, indépendamment du type d’appareil utilisé. Plus encore, certaines sections jugées superflues, comme le flux de recommandations ou la liste complète des applications, pourraient être désactivées à la carte.

Cette approche modulaire offrirait une expérience sur mesure, adaptée aux besoins de chacun, qu’il s’agisse d’un usage professionnel ou personnel.

Les principales nouveautés attendues :

Désactivation ciblée de certaines sections du menu Démarrer

Personnalisation de la taille (petit ou grand format)

Gestion améliorée de l’affichage des applications épinglées

Des performances optimisées pour une navigation plus fluide

Au-delà de l’aspect visuel, Microsoft met l’accent sur la performance du menu Démarrer. L’objectif affiché : proposer une interface plus réactive, capable de répondre instantanément, même en cas d’utilisation intensive.

La barre de recherche intégrée ferait également l’objet d’optimisations spécifiques, afin de garantir une expérience plus fluide, sans latence ni erreurs de saisie. Une évolution qui s’inscrit dans la volonté globale d’améliorer la productivité sur Windows 11.

Un design toujours au cœur des débats

Malgré ces avancées techniques, les choix esthétiques continuent de diviser la communauté. Les premières présentations du nouveau concept ont suscité des réactions contrastées, certains utilisateurs regrettant encore l’ergonomie du menu Démarrer introduit avec Windows 10.

Cette réception mitigée souligne un défi majeur pour Microsoft : concilier innovation et attachement aux habitudes des utilisateurs. L’entreprise semble toutefois déterminée à affiner sa copie, avec l’objectif de corriger les critiques d’ici les prochaines grandes mises à jour prévues à l’horizon 2026.

Une évolution clé pour l’expérience Windows

En définitive, cette refonte du menu Démarrer Windows 11 illustre une orientation claire : offrir davantage de flexibilité, tout en améliorant les performances globales du système.

Si Microsoft parvient à trouver l’équilibre entre personnalisation, fluidité et ergonomie, cette évolution pourrait bien redonner au menu Démarrer son rôle central dans l’expérience Windows moderne. Reste à savoir si ces améliorations suffiront à convaincre une base d’utilisateurs particulièrement exigeante.