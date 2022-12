Partager Facebook

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après la mort de son mari, elle est prise d’un inavouable désir d’aventure. Elle s’offre alors les services d’un jeune et beau travailleur du sexe. Mais cette rencontre improbable pourrait leur apporter bien plus que ce qu’ils recherchaient et bouleverser le cours de leur vie.

La sexualité féminine est au coeur de ce film à la fois délicat et audacieux. Porté par une sublime Emma Thompson qui campe une sexagénaire inhibée faisant l’apprentissage de l’abandon de soi avec un gigolo, le film est une ode au plaisir et à la liberté. Se déroulant en huis clos dans une chambre « mes rendez-vous avec Leo » est servi par des dialogues subtils et aborde des sujets tabou comme le sexe tarifé et la sexualité des plus âgés.

Daryl McCormack and Emma Thompson in the film GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved

Mes rendez-vous avec Leo

Un film de Sophie Hyde

Avec Emma Thompson, Daryl McCormack

Distributeur : Elite Films

Durée : 97 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Sortie : 30 novembre 2022