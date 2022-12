Sony lance un système de tracking de mouvement personnel pour les avatars en 3D

Partager Facebook

Comme tous les grands de la tech, Sony veut sa part de gâteau dans le métavers. La firme a récemment lancé Mocopi, un système de tracking de mouvements qui transfert les mouvements physiques en animations dans l’espace virtuel.

Mocopi, pour réaliser son tracking, utilise six trackers sans fils que l’on porte au poignet, sur les anches, sur la tête, sur le dos et à la cheville. Les trackers colorés sont environ de la taille d’un AirTag d’Apple et s’attachent via une bande extensible pour un port facilité. Quand l’utilisateur se déplace, un algorithme transforme ces informations en données reçues par une application sur smartphone. Pour l’instant, l’app ne sert que de démo. Sa vidéo de promotion montre un avatar 3D synchronisé qui peut être enregistré. Les logiciels de développement seront mis à disposition des programmeurs prochainement et permettront de combiner Mocopi avec le métavers pour des expériences de fitness communautaires.

Bien que Sony n’ait pas communiqué ses plans, la firme affirme qu’elle travaillera en partenariat avec d’autres compagnies pour créer des expériences Mocopi. Plutôt que de se servir d’encombrant contrôleurs de jeu, des applications tierces pourront tirer partie de Mocopi en combinaison avec un casque de VR. Le coût des capteurs s’élève à 356$ à leur lancement, tandis que le succès de ces capteurs dépendra du nombre d’expériences VR avec lesquelles ils seront compatibles.