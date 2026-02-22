Meta : Horizon Worlds devient mobile-first, Quest VR se recentre sur le matériel

Partager Facebook

Meta opère un tournant stratégique : Horizon Worlds privilégie désormais le mobile et le web, tandis que la gamme Quest VR se concentre sur l’innovation matérielle et le soutien aux développeurs.

Le groupe californien Meta amorce un virage stratégique d’envergure dans son écosystème immersif. La plateforme Horizon Worlds adopte désormais une approche « mobile-first », tandis que la gamme Meta Quest recentre ses ambitions sur le matériel et le soutien aux développeurs. Une réorganisation qui illustre l’évolution des priorités au sein de la division Reality Labs.

Horizon Worlds mise sur le mobile pour élargir son audience

Initialement pensée comme le futur carrefour des interactions sociales en réalité virtuelle, Horizon Worlds s’oriente désormais vers une stratégie priorisant les usages sur smartphone et navigateur web. Cette transition vers un modèle mobile-first marque une rupture avec la vision originelle d’un métavers principalement ancré dans la VR.

Dans un billet officiel, Samantha Ryan, vice-présidente du contenu chez Reality Labs, explique que la séparation explicite entre Quest VR et Horizon Worlds vise à offrir à chaque produit l’espace nécessaire pour évoluer de manière autonome. En clair, Meta entend donner à Horizon Worlds la possibilité de conquérir un public plus large, au-delà du cercle des utilisateurs équipés d’un casque VR.

Une décision influencée par les contraintes économiques

Ce repositionnement intervient dans un contexte de rationalisation budgétaire. Reality Labs, division historiquement coûteuse, a fait l’objet de mesures d’optimisation. Le PDG Mark Zuckerberg a récemment réaffirmé sa volonté de concentrer les investissements sur des technologies jugées stratégiques, notamment les lunettes intelligentes alimentées par l’intelligence artificielle.

En scindant Horizon Worlds et Quest VR, Meta cherche à clarifier ses priorités : d’un côté, un univers virtuel accessible au plus grand nombre via mobile ; de l’autre, un écosystème matériel dédié à l’innovation technologique et au jeu immersif.

Horizon Worlds face à Roblox et Fortnite

Le virage mobile place désormais Horizon Worlds en concurrence directe avec des plateformes établies comme Roblox et Fortnite. Ces environnements reposent sur la création de contenus par les utilisateurs et sur des modèles de monétisation communautaires.

L’atout majeur de Meta réside dans son intégration potentielle avec ses réseaux sociaux mondiaux, capables de toucher des milliards d’utilisateurs. Cette synergie pourrait accélérer l’adoption d’Horizon Worlds sur mobile et favoriser la croissance de son économie interne.

Quest VR : priorité au matériel et aux développeurs

Si Horizon Worlds élargit son champ d’action, la gamme Quest conserve une place centrale dans la stratégie matérielle de Meta. Malgré la fermeture récente de certains studios internes, l’entreprise affirme vouloir renforcer son soutien aux développeurs tiers.

Plusieurs initiatives sont annoncées :

De nouveaux mécanismes de monétisation pour les créateurs ;

Une meilleure visibilité via un onglet « Deals » dédié ;

Des outils améliorés pour favoriser l’interaction avec la communauté de joueurs.

Meta entend également préserver et enrichir le catalogue existant sur Quest. Selon diverses sources, un casque Quest orienté vers le gaming serait toujours en développement pour 2025. Andrew Bosworth, directeur technique du groupe, a confirmé que plusieurs modèles figurent encore dans la feuille de route.

Une stratégie affinée pour un marché en mutation

En distinguant clairement Horizon Worlds et Quest VR, Meta ajuste son positionnement face aux dynamiques du marché numérique. D’un côté, une plateforme immersive accessible sur mobile pour capter un public massif ; de l’autre, un écosystème VR centré sur le matériel et l’innovation.

Cette réorganisation témoigne d’une volonté d’optimiser les ressources tout en maintenant une présence forte dans la réalité virtuelle et les univers numériques interactifs. Reste à savoir si cette stratégie mobile-first permettra à Horizon Worlds de rivaliser durablement avec les géants du jeu en ligne et des mondes virtuels collaboratifs.