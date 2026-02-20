Meta s’allie à Nvidia : des millions de GPU pour booster l’IA et sécuriser WhatsApp

Meta conclut un partenariat stratégique avec Nvidia pour acquérir des millions de GPU Blackwell et Rubin. Objectif : renforcer ses infrastructures d’intelligence artificielle et intégrer la Confidential Computing sur WhatsApp afin de protéger les données des utilisateurs.

Le secteur technologique mondial franchit une nouvelle étape avec l’annonce d’un partenariat stratégique d’ampleur entre Meta et Nvidia. Au cœur de cette alliance : l’acquisition massive de GPU de dernière génération destinés à renforcer les infrastructures d’intelligence artificielle du groupe américain et à optimiser des services majeurs comme WhatsApp, tout en garantissant un niveau de sécurité inédit des données.

Meta a conclu un accord à long terme portant sur l’achat de « millions » de processeurs graphiques avancés, notamment les puces Blackwell et Rubin, conçues par Nvidia. Ces GPU de pointe sont aujourd’hui considérés comme l’épine dorsale des centres de données spécialisés en intelligence artificielle, capables de traiter d’immenses volumes d’informations à grande vitesse.

Cet engagement massif illustre la volonté du groupe dirigé par Mark Zuckerberg de consolider sa position dans la course mondiale à l’IA générative. En multipliant les investissements matériels, Meta entend doter ses plateformes – réseaux sociaux, messageries et services immersifs – d’outils toujours plus performants.

WhatsApp et la Confidential Computing : un tournant pour la sécurité des données

Au-delà de la puissance de calcul, l’un des aspects les plus significatifs de ce partenariat réside dans le déploiement de la technologie Confidential Computing de Nvidia sur WhatsApp. Cette approche innovante permet de protéger les données non seulement lorsqu’elles sont stockées ou transmises, mais également pendant leur traitement.

Concrètement, cela signifie que les fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à WhatsApp pourront fonctionner sans exposer les informations sensibles des utilisateurs. Un enjeu crucial à l’heure où la confidentialité et la protection des données personnelles occupent une place centrale dans les débats réglementaires internationaux.

Cette architecture sécurisée présente aussi un intérêt stratégique pour les développeurs et les équipes internes de Meta : elle garantit la protection de la propriété intellectuelle tout en facilitant l’intégration de modèles d’IA générative dans les applications du groupe.

Des investissements colossaux dans les centres de données

L’accord avec Nvidia s’inscrit dans une stratégie plus large. Meta prévoit d’investir jusqu’à 135 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle dès 2026. Selon plusieurs analystes, la valeur globale du contrat avec Nvidia pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Ces ambitions se traduiront notamment par la construction d’environ 30 nouveaux centres de données à travers le monde d’ici 2028, dont 26 aux États-Unis. L’enveloppe totale consacrée à ces infrastructures pourrait avoisiner les 600 milliards de dollars. Une expansion sans précédent, destinée à soutenir la montée en puissance des services IA du groupe.

Grace, Spectrum-X : l’innovation matérielle au service de l’IA

Meta ne se contente pas d’accumuler des GPU. L’entreprise prévoit également de déployer de manière autonome les processeurs Grace de Nvidia, habituellement associés à des GPU dans des architectures hybrides. Ici, ces CPU fonctionneront indépendamment pour gérer les charges liées à l’inférence et aux agents autonomes.

Autre avancée technologique notable : l’intégration des commutateurs Ethernet Spectrum-X, conçus pour optimiser les performances réseau et fluidifier les échanges de données entre les différentes unités de calcul. L’objectif est clair : réduire les latences, maximiser l’efficacité énergétique et améliorer la rapidité des traitements IA.

Derrière ces annonces spectaculaires se dessine une mutation profonde du modèle opérationnel de Meta. L’entreprise mise désormais sur une combinaison de puissance de calcul extrême et de sécurité renforcée pour déployer ses ambitions dans l’intelligence artificielle.

Ce partenariat avec Nvidia positionne Meta parmi les acteurs les plus offensifs du secteur, aux côtés des autres géants technologiques engagés dans la bataille des infrastructures IA. Reste à savoir si cette montée en puissance, conjuguant performance et confidentialité, saura convaincre à la fois les utilisateurs, les développeurs et les autorités de régulation dans un contexte où l’IA suscite autant d’enthousiasme que de vigilance.