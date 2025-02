METAL EDEN arrivera le 6 mai 2025

Partager Facebook

METAL EDEN est un FPS de science-fiction électrisant qui vous plongera dans un monde où l’humanité a abandonné son corps physique pour transférer sa conscience dans des machines.

Avec 8 missions uniques et un univers minutieusement conçu, le jeu vous entraîne dans une guerre cybernétique intense. Prenez le contrôle d’une Hyper Unit surpuissante et percez à jour les mystères d’un paradis perdu !

Dominez le combat !

Dans METAL EDEN, vous incarnez ASKA, un androïde Hyper Unit avancé construit autour d’une psyché humaine numérisée. Explorez l’architecture lumineuse du techno-monde Moebius et ses profondeurs mystérieuses, où se joue un conflit pour l’âme d’une colonie humaine disparue et conservée dans des COREs cybernétiques.

Avec votre vaisseau, Nexus, développez votre arsenal et améliorez votre corps immortel tout en luttant pour découvrir la vérité derrière ce monde-machine envoûtant. Affrontez une variété d’ennemis, extrayez des COREs énergétiques pour prendre l’avantage et perfectionnez vos capacités de combat afin de devenir une Hyper Unit inarrêtable.

Foncez, agrippez-vous et courez sur les murs pour traverser les défenses de la ville grâce à des compétences de parkour améliorées. Exploitez votre agilité et votre maîtrise du combat acrobatique pour dominer des affrontements effrénés et semer le chaos sur votre passage.

METAL EDEN sortira le 6 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.