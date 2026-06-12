Metaphor: ReFantazio débarque sur Nintendo Switch 2

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ATLUS a annoncé que Metaphor: ReFantazio, le RPG de fantasy plébiscité, arrivera sur Nintendo Switch 2 le 12 novembre 2026. Une Édition Steelbook pour Nintendo Switch 2 sera également disponible pour une durée limitée à la sortie du jeu.

Dans Metaphor: ReFantazio, les joueurs doivent surmonter leurs peurs en s’aventurant dans un vaste monde de fantasy truffé de mystères inquiétants. Plongés dans un royaume au bord du gouffre, les joueurs devront surmonter les obstacles et forger des liens avec leurs alliés afin de contrôler leur destinée.

Metaphor: ReFantazio a reçu d’excellentes critiques et s’est vendu à un million d’exemplaires le jour de sa sortie, ce qui en fait le titre le plus rapidement vendu de l’histoire d’ATLUS. Le RPG était l’un des jeux les plus acclamés par la critique de 2024, avec un score Metacritic de 94 ainsi que des récompenses aux Game Awards pour le Meilleur RPG, la Meilleure histoire et la Meilleure direction artistique.

Les joueurs de Nintendo Switch 2 pourront se plonger dans cette œuvre fantasy épique le 12 novembre. Metaphor: ReFantazio est actuellement disponible sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4.