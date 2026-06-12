La saison 4: La Coupe des Nations de Rematch commence 

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La fièvre du football prend une toute autre dimension sur le terrain. Pour la saison 4, Sloclap fait vibrer Rematch au rythme de l’été avec un événement spécial, la Coupe des Nations. Au programme : du contenu inédit et des améliorations générales de gameplay pour le plus grand plaisir des joueuses et des joueurs.

LA COUPE DES NATIONS DE REMATCH DISPONIBLE DÈS LE 11 JUIN

La Coupe des Nations de Rematch débute le 11 juin et se termine le 23 juillet. Il faudra choisir l’une des 32 nations, former son équipe et disputer des matchs rapides où la fierté nationale est en jeu.

Les joueuses et les joueurs pourront remporter des phases d’événement tout au long du tournoi et ainsi gagner des jetons de pass supplémentaires.

REPRÉSENTER SA NATION

Une récompense sera débloquée dès que le joueur ou la joueuse aura choisi son pays. En sélectionnant une nation, cela débloque instantanément un profil national complet : arrière-plan, bannière, avatar et titre, le tout aux couleurs du drapeau de la nation choisie. Les joueurs et les joueuses recevront également un accessoire de réalité augmentée gratuit pour la Coupe des Nations, il suffira de l’équiper pour créer de l’ambiance.

En guise de cadeau de bienvenue pour célébrer le début de l’événement, toutes les personnes connectées pourront récupérer gratuitement un pack dans la boutique, comprenant une pose de victoire, une barbe, une coupe de cheveux et deux avatars.

LE PASS CAPITAINE

Le nouveau Pass Capitaine est entièrement dédié à la Coupe des Nations, du premier au dernier palier.

Il faudra progresser et relever des défis pour débloquer des récompenses exclusives : le stade Olympus en réalité augmentée est accessible en moins de deux heures de jeu, tandis que l’Anneau, la récompense ultime du Passe, attend les fans les plus assidus au palier 100.

Pour celles et ceux qui souhaitent aller encore plus loin, quatre maillots nationaux exclusifs « Rematch » réinventent la France, le Brésil, le Royaume-Uni et les États-Unis dans le style visuel de Rematch et sont disponibles en tant que récompenses premiums.

LES MISES À JOUR DE GAMEPLAY

La saison 4 enrichit chaque match. La nouvelle fonctionnalité de feinte de tir offre une nouvelle façon de déstabiliser les défenseurs, une mise à jour des gardiens rend les arrêts plus spectaculaires et le jeu plus réaliste, le mode Spectateur est également mis à jour, vous permettant de regarder le match d’un ami à tout moment, et les systèmes de bannissement et de signalement ont été améliorés pour que le jeu reste accessible à toutes et tous.

Il y aura également des promotions estivales exclusives, avec des réductions allant jusqu’à 50 % sur toutes les plateformes.