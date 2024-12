Killing Floor 3 est prévu pour mars 2025

Partager Facebook

En plus de sa sortie sur les boutiques numériques, Tripwire collaborera avec son partenaire de distribution mondial, PLAION, pour proposer des versions physiques du jeu dans les magasins pour toutes les plateformes. Dès aujourd’hui, les joueurs impatients de tester leurs compétences dans l’élimination des Zeds peuvent s’inscrire pour avoir accès aux informations sur la bêta fermée à venir.

Killing Floor 3 est le nouvel opus de la célèbre série de FPS coopératifs d’action et d’horreur. L’histoire se déroule en 2091, 70 ans après les événements de Killing Floor 2. La méga corporation Horzine a créé l’armée ultime : une horde obéissante de monstruosités bio-conçues appelées Zeds. Le seul obstacle entre ces créations infernales et l’avenir de l’humanité est le groupe rebelle Nightfall. Ce FPS intense met les joueurs dans la peau d’un spécialiste de Nightfall, rejoignant jusqu’à cinq coéquipiers pour combattre dans un futur dystopique ravagé par la guerre, survivre à des vagues incessantes de Zeds, débloquer de nouvelles compétences et assembler un arsenal ultime.

Killing Floor 3 c’est :

Coop frénétique : formez l’équipe ultime pour exterminer les Zeds dans un mode coopératif à 6 joueurs avec une compatibilité crossplay complète sur toutes les plateformes. Les spécialistes les plus audacieux pourront également affronter le champ de bataille en solo dans un mode à haute tension.

Zeds implacables : affrontez les Zeds les plus dangereux à ce jour. Chaque ennemi a été repensé avec des capacités de mobilité avancées, des attaques variées, et une IA plus intelligente, les rendant plus rapides, plus mortels et plus stratégiques que jamais.

Arsenal mortel : du lance-flammes au fusil à pompe en passant par le katana, les joueurs auront accès à un vaste arsenal, entièrement personnalisable avec des centaines de mods, gadgets et compétences pour un style de combat unique.

Zones dangereuses : Plongez dans des zones périlleuses pour contenir la propagation de l’épidémie. les environnements interactifs offrent des avantages dynamiques, comme l’activation de tourelles, de ventilateurs ou d’autres pièges dévastateurs.

Encore plus gore : le système M.E.A.T. revient avec encore plus de points de démembrement et du sang persistant, offrant des réactions ultraréalistes aux attaques.

Pour préparer les joueurs à Killing Floor 3, Tripwire propose des promotions inédites sur la franchise Killing Floor pour une durée limitée, avec des réductions allant jusqu’à 95 %. Les fans peuvent consulter les réseaux sociaux officiels de Killing Floor pour obtenir les détails des offres disponibles à temps pour Noël sur toutes les plateformes et boutiques.

Développé et édité par Tripwire Interactive, Killing Floor 3 est actuellement en développement et sortira en mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.