Dans « Mirage », Camilla Läckberg et Henrik Fexeus proposent un thriller psychologique explosif qui conclut une trilogie centrée sur les personnages de la détective Mina Dabiri, connue pour sa phobie des microbes, et du célèbre mentaliste Vincent Walder.

Le roman s’ouvre sur la macabre découverte d’ossements humains dans le métro de Stockholm. Le squelette est celui d’un financier disparu et impliqué dans un scandale. Dans le même temps, une menace plane tant sur le ministre de la Justice qui est aussi l’ex-mari de Mina, que sur Vincent et sa famille. Un décompte à rebours de quatorze jours rythme l’intrigue après les menaces de mort reçues par les deux hommes.

Les auteurs déroulent plusieurs fils narratifs qui vont finir par se rejoindre. Entre machination politique, scandale financier, disparitions, menaces et secrets le roman se déroule dans une ambiance sombre, tendue et mystérieuse avec une intrigue dense et un final surprenant. Les chapitres courts rythment les quelque 600 pages de ce polar haletant.