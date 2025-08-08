Terra Nil s’embrase avec Heatwave, une mise à jour de contenu gratuite

Terra Nil vous demande de restaurer la vie dans des environnements arides à l’aide d’éco-technologies avancées, avant de repartir sans laisser de traces. Gratuite pour celles et ceux qui possèdent le jeu de base, cette vaste mise à jour de contenu ajoute une toute nouvelle région à vivifier.
- 13 nouvelles espèces animales comme des crocodiles, des éléphants, des hyènes et des vautours. Ils apparaissent plus naturellement dans l’univers et arpentent les lieux plus longtemps qu’avant.
- Un nouveau mode photo vous permet de prendre des clichés des animaux qui se baladent dans les paysages restaurés. Un système de score récompense les photographes les plus aguerris.
- Trois nouvelles cartes offrent des défis inédits : Parched Dunes, Canyon Peaks et Fracked Floodplain, avec de vastes canyons à franchir, des incendies de pétrole à éteindre et plus encore.
- De nouvelles technologies écologiques à découvrir, comme un robot de recyclage télécommandé et le Xerophytium, un bâtiment utilisé pour restaurer les biomes de cactus.
Tout le contenu de la mise à jour Heatwave est à retrouver sans frais supplémentaires sur les versions PC, Switch et mobile de Terra Nil.