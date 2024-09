Goro Majima s’embarque dans une aventure épique dans Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

SEGA of America et Ryu Ga Gotoku Studio (RGG) ont annoncé la sortie du dernier volet de la série Like a Dragon : Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Cette épopée de pirates des temps modernes suit le légendaire yakuza autrefois tant redouté, Goro Majima. Le jeu sortira mondialement le vendredi 28 févier 2025 et sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et PC (Steam). Les joueurs peuvent dès aujourd’hui précommander différentes éditions du jeu sur toutes les plateformes.

Nouvelles aventures et nouveaux styles de jeu

En incarnant Majima, les joueurs se constitueront un équipage unique tout en améliorant leur bateau pirate, le « Goromaru », en affrontant des navires ennemis et en conquérant mers et îles secrètes. Au combat, les joueurs pourront réaliser des combos explosifs et des éliminations aériennes en passant de façon dynamique d’un style de combat à l’autre : manier deux coutelas ou déployer un attirail de pirates avec le style « Loup de mer » ou utiliser la vitesse l’agilité et le flair pour vaincre les adversaires et les soumettre avec le style « Chien enragé ».

Précommandes disponibles dès aujourd’hui

Les joueurs peuvent précommander les versions suivantes dès aujourd’hui :