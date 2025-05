Moroi, le hack-and-slash infernal aux relents lynchiens, est disponible sur Steam

Partager Facebook

Le Moteur Cosmique de Moroi est un véritable labyrinthe, où s’enchevêtrent les couloirs interminables constellés d’engrenages rouillés et de chair putréfiée. Piégé dans ces tréfonds sordides, vous ne connaissez rien de votre passé, de vos péchés ni même de votre nom. Pour tenter de comprendre, il faudra arpenter les sentiers de ce royaume tourmenté pour rencontrer ses autochtones grotesques, dont l’humour noir est la seule lueur d’espoir. Les restes de votre santé mentale en bandoulière, plongez toujours plus profondément dans les entrailles de ce temple grimdark, qui se distingue par son décorum dystopique et ses histoires funestes.

En ces lieux, la violence semble être une forme de monnaie d’échange. Les bataillons de mages, les gardes dorés et les cadavres maudits marchent en rythme pour une chorégraphie macabre dont le tempo vous emporte inexorablement. Pour vous défendre, un arsenal peu orthodoxe est à votre disposition. Croquez les ennemis avec les dents acérées d’un canard sensible ou arrosez-les de projectiles à l’aide d’une lune surpuissante : chaque recoin regorge d’appareils hétéroclites et de monstres inattendus. Chaque pas vous éloigne inéluctablement un peu plus de Dieu.

Au-delà de cette excitation sanglante que procurent les combats, vos pérégrinations dans les méandres du Moteur Cosmique seront également motivées par la résolution d’énigmes. Des défis cérébraux qui exigent davantage que de la vivacité d’esprit : boire du sang pour ouvrir une porte, forcer une régurgitation pour dévoiler un nouveau chemin ou creuser dans les entrailles d’une pauvre âme pour se frayer un passage… Chaque réponse exige un sacrifice, chaque solution est une blessure. Une noirceur à peine atténuée par les saillies verbales déroutantes des hurluberlus sarcastiques qui peuplent ce monde à la dérive.

S’échapper est votre unique espoir, la clé pour comprendre la terrible vérité qui vous lie à ce maelstrom infernal. Mais progressez avec prudence, car les choix que vous ferez forgeront votre chemin vers l’une des nombreuses fins, dont les contours qui se dessinent au fil de l’aventure peuvent s’avérer plus tranchants encore que le Moteur Cosmique lui-même.

Moroi : le hack-and-slash dark fantasy, inspiré par le folklore roumain, le heavy metal et l’œuvre déroutante de David Lynch, est disponible sur Steam au prix de 14,99 €.