Un petit boulot pour une grande cause : EVE Online dévoile sa nouvelle extension Legion

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Legion rebat une nouvelle fois les cartes et ouvre la voie à de nouveaux départs, à des alliances audacieuses et à de nouvelles façons de collaborer pour se tailler une place de choix dans la galaxie.

Deux nouveaux vaisseaux de guerre implacables entendent bien redéfinir les contours du conflit qui fait rage.

Le Babaroga est un maraudeur Triglavian Tech II dernier cri qui profite de désintégrateurs entropiques dévastateurs et d’un module bastion dont les DPS sont remarquables : parfait pour ceux qui dominent par la précision et la puissance.

Le Sarathiel est un cuirassé puissant et agile du Cartel Angel. Il est particulièrement redoutable à longue portée, avec des bonus de dégâts massifs pour les projectiles et leurs débris. Il est seul cuirassé capable d’utiliser le Capital Micro Jump Drive : implacable quand la ligne de front bouge rapidement.

Tandis que New Eden accueille un peu de sang neuf, la possibilité de gérer et développer l’espace nullsec évolue. Le système de souveraineté Equinox offre désormais davantage de contrôle, d’opportunités d’explorer et de flexibilité stratégique. Les alliances peuvent notamment étendre et asseoir leur influence de manière plus nuancée en fortifiant les systèmes, en exploitant des ressources et en façonnant les futures frontières du pouvoir. La nouvelle Palette de Corporations permet aux joueurs d’unifier leur identité visuelle pour voler sous des couleurs communes. Une unité affirmée aux yeux de tous et toutes, alors même que le champ de bataille se redessine constamment.

Élaboré en collaboration avec le Conseil de Gestion Interstellaire, Legion implique de profonds changements d’équilibre pour les croiseurs et les vaisseaux capitaux, ainsi qu’une expérience de carte revue et corrigée. Les clones Omega gagnent désormais encore plus de points de compétence grâce au programme de carrière AIR, permettant aux pilotes d’évoluer plus rapidement que jamais.

EVE Online: Legion, la prochaine extension pour son MMO sci-fi légendaire EVE Online, est prévue pour le 27 mai prochain.

Nemesis est également annoncé aujourd’hui : il s’agit de la dernière opportunité de se déployer au sol pour des affrontements acharnés avant l’arrivée du MMOFPS EVE Vanguard en Accès Anticipé sur Steam à l’été 2026. Cet accès public débutera le 16 septembre.