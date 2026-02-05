Ventes record : la Nintendo Switch détrône la Nintendo DS

Partager Facebook

Huit ans après son lancement, la Nintendo Switch signe un exploit historique en devenant la console la plus vendue de l’histoire de Nintendo, portée par des ventes toujours soutenues et l’arrivée de la Switch 2.

La Nintendo Switch vient d’entrer un peu plus dans la légende du jeu vidéo. La console hybride du constructeur japonais a officiellement franchi un seuil historique en s’imposant comme la console la plus vendue jamais produite par Nintendo, dépassant ainsi un record de longue date détenu par la mythique Nintendo DS.

Un record historique confirmé par les chiffres officiels

D’après le dernier rapport financier de Nintendo, arrêté au 31 décembre 2025, pas moins de 155,37 millions d’exemplaires de la Nintendo Switch — dans sa version originale — ont été écoulés à travers le monde. Ce total permet à la console de dépasser définitivement la Nintendo DS, qui avait atteint 154,02 millions d’unités vendues entre 2004 et 2011.

Un succès d’autant plus remarquable qu’il semblait loin d’être acquis lors du lancement de la Switch. Avec le recul, force est de constater que la stratégie hybride de Nintendo, conjuguant usage portable et salon, a rencontré un écho durable auprès du grand public comme des joueurs les plus assidus.

La Switch 2 dope encore les performances commerciales

Parallèlement, la nouvelle génération est déjà solidement lancée. La Switch 2 affiche une dynamique de ventes particulièrement impressionnante, notamment durant la période des fêtes de fin d’année. 7,01 millions d’unités ont trouvé preneur sur ce seul segment, portant le total à 17,37 millions de consoles vendues sur les trois premiers trimestres de l’exercice fiscal.

Il s’agit là d’un record absolu pour une plateforme Nintendo sur une période aussi courte. Même les projections initiales du groupe, pourtant ambitieuses, ont été dépassées. L’entreprise anticipe désormais un volume supérieur à 19 millions d’exemplaires écoulés d’ici la clôture de l’année fiscale, fixée au 31 mars.

Un catalogue de jeux moteur de croissance

Cette réussite ne repose pas uniquement sur le matériel. Le catalogue de jeux associé à la Switch 2 contribue largement à cette dynamique. Plusieurs titres phares affichent déjà des performances commerciales très solides, parmi lesquels :

Mario Kart World , qui totalise 14 millions d’exemplaires vendus depuis le lancement de la Switch 2 ;

, qui totalise depuis le lancement de la Switch 2 ; Donkey Kong Bananza, avec 4,25 millions de ventes enregistrées à ce stade.

Cette vitalité logicielle se reflète directement dans les résultats financiers du groupe. Sur le troisième trimestre fiscal, Nintendo annonce un chiffre d’affaires de 803,32 milliards de yens (environ 5,2 milliards de dollars), en hausse spectaculaire de 86 % sur un an. Le bénéfice net progresse également, atteignant près de 160 milliards de yens, soit une augmentation de 20 %.

Une trajectoire encore ascendante pour Nintendo ?

Reste désormais à savoir si cette croissance exceptionnelle pourra se maintenir sur la durée. Nintendo compte en tout cas sur une nouvelle vague de sorties majeures pour prolonger cette dynamique. Parmi les titres les plus attendus figurent Mario Tennis Fever, programmé pour le 12 février, ainsi que Pokemon Pokopia, attendu au mois de mars.

Si ces nouveautés rencontrent le succès escompté, la Nintendo Switch — toutes générations confondues — pourrait continuer à consolider son avance. À terme, elle pourrait même se rapprocher du record absolu du marché, toujours détenu par la PlayStation 2, référence ultime en matière de ventes de consoles.