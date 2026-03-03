MWC 2026 : HMD révolutionne les téléphones classiques avec l’IA

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Paiement mobile, appels vidéo et assistant conversationnel arrivent sur les téléphones à clavier physique, une première annoncée par HMD à Barcelone.

Longtemps cantonnées aux smartphones haut de gamme, les innovations numériques s’invitent désormais sur un terrain inattendu : celui des téléphones à touches. À l’occasion du Mobile World Congress 2026, organisé à Barcelone, HMD Global — la société exploitant la licence des téléphones Nokia — a dévoilé une stratégie ambitieuse. Son objectif : rendre l’intelligence artificielle et les services numériques avancés accessibles aux utilisateurs attachés aux « feature phones », ces appareils dépourvus d’écran tactile sophistiqué.

Dans un marché dominé par les smartphones Android et iOS, cette initiative marque une rupture. Elle traduit une volonté claire de démocratiser l’IA mobile, y compris auprès de publics éloignés des usages technophiles.

Paiement numérique et appels vidéo sans smartphone

L’une des annonces les plus remarquées concerne l’introduction d’un portefeuille numérique intégré à des téléphones à touches. Cette fonctionnalité permettra d’effectuer des transferts d’argent rapides et sécurisés entre contacts, sans nécessiter un smartphone moderne. Pensée pour des marchés où le téléphone basique reste majoritaire — à commencer par l’Inde —, cette solution vise notamment les familles souhaitant envoyer des fonds simplement, sans passer par des applications complexes.

Le déploiement débutera sur le marché indien avant une extension progressive à d’autres régions en 2026. Cette évolution pourrait transformer l’usage du mobile dans des zones où le smartphone demeure coûteux ou peu répandu.

Autre nouveauté significative : la possibilité de passer des appels vidéo depuis un téléphone à clavier physique, à condition qu’il soit équipé d’une caméra frontale. Ces communications s’appuieront sur l’application propriétaire Xpress Chat, qui permettra également l’échange de messages textuels et le partage d’images. Une alternative simplifiée aux plateformes de messagerie traditionnelles, souvent jugées envahissantes ou complexes par certains utilisateurs.

L’IA conversationnelle s’invite sur les « dumbphones »

La véritable surprise réside toutefois dans l’intégration d’un assistant vocal intelligent sur ces appareils minimalistes. Au-delà des commandes classiques — lancer un appel, programmer une alarme —, l’IA permettra d’ajuster certains paramètres du téléphone par simple requête vocale.

Pour des utilisateurs peu familiers avec les interfaces tactiles ou les menus complexes, cette interaction naturelle pourrait représenter un gain d’accessibilité majeur. L’intelligence artificielle devient ainsi un levier d’inclusion numérique.

Dans cette perspective, HMD a noué un partenariat avec inTouch, spécialiste des services vocaux destinés aux seniors. Ensemble, ils expérimentent une fonctionnalité offrant un accès direct à une conversation avec une IA conçue comme une présence interactive. L’ambition affichée : proposer un outil d’assistance capable de dialoguer, de rappeler des rendez-vous ou d’apporter un soutien conversationnel.

Parmi les bénéfices avancés :

Simplification des tâches quotidiennes grâce aux commandes vocales.

Aide à la gestion des rappels et des paramètres.

Contribution potentielle à la réduction de l’isolement social chez les personnes âgées.

Innovation inclusive et prudence technologique

Si l’idée d’une compagnie virtuelle suscite autant d’espoirs que d’interrogations, notamment quant à sa capacité à se substituer au contact humain, le projet demeure à un stade expérimental. HMD insiste sur une approche progressive et encadrée, attentive aux enjeux éthiques liés à l’IA conversationnelle.

Au-delà de l’effet d’annonce, cette initiative illustre une tendance de fond : l’élargissement de l’accès aux innovations mobiles. L’intelligence artificielle, autrefois apanage des smartphones premium, devient un outil transversal, susceptible d’équiper même les terminaux les plus simples.

En intégrant paiement digital, appels vidéo et assistant IA à des téléphones à touches, HMD esquisse une nouvelle définition du mobile. Une évolution qui pourrait remodeler durablement l’inclusion numérique et redéfinir la frontière entre smartphone et téléphone classique.