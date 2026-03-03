MWC 2026 : Lenovo présente le ThinkBook Modular AI PC à double écran

Au Mobile World Congress 2026, Lenovo dévoile un concept de PC portable modulaire intégrant double écran amovible, clavier détachable et ports interchangeables à chaud.

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Lenovo a présenté un prototype qui pourrait bien redessiner les contours du PC portable moderne. Baptisé ThinkBook Modular AI PC, ce concept audacieux conjugue double écran modulable, clavier détachable et ports interchangeables à chaud. Une démonstration technologique qui illustre la volonté du constructeur de repenser l’ordinateur portable à l’ère de l’intelligence artificielle.

Un PC portable 14 pouces à architecture évolutive

Reposant sur un châssis de 14 pouces, le ThinkBook Modular AI PC intègre un second écran amovible fixé par défaut au dos du capot. Cette configuration ingénieuse facilite le partage de contenus en face-à-face, qu’il s’agisse d’une présentation professionnelle ou d’un échange collaboratif.

Mais l’innovation majeure réside dans la modularité avancée du dispositif. Sans même éteindre la machine, l’utilisateur peut retirer le clavier et installer l’écran secondaire à sa place afin d’élargir instantanément la surface d’affichage. Le passage d’un mode classique à une configuration double écran s’effectue en quelques secondes, sans rupture d’usage.

Double écran flexible et clavier détachable

L’écran additionnel ne se limite pas à un rôle d’extension intégrée. Grâce à une béquille incorporée et une connexion USB-C, il peut être positionné indépendamment, à côté de l’ordinateur. Orientation paysage ou portrait, affichage de code, traitement de texte ou consultation de documents : l’adaptation aux besoins professionnels se veut immédiate.

Le clavier, compatible pogo pins et Bluetooth, peut être utilisé librement selon l’environnement de travail. Cette liberté de placement ouvre la voie à des configurations ergonomiques inédites, notamment pour les développeurs, designers ou créateurs de contenu en quête de flexibilité.

Des ports interchangeables à chaud

Autre innovation notable : la possibilité de remplacer les ports à la volée. Le ThinkBook Modular AI PC adopte un système de modules interchangeables permettant de substituer rapidement des connecteurs USB-C, USB-A ou HDMI. Lenovo évoque également l’intégration potentielle de ports Ethernet ou de prises audio supplémentaires.

Ce principe d’extension modulaire répond aux attentes d’un public professionnel confronté à des besoins variés en matière de connectivité, tout en limitant le recours aux adaptateurs externes.

Un concept abouti, vitrine du futur PC Lenovo

Bien que présenté comme un prototype, l’appareil affiche un niveau de finition étonnamment avancé. Robustesse perçue, fluidité des transitions entre modules et réactivité générale laissent supposer la présence de composants haut de gamme, même si Lenovo demeure discret sur la configuration technique précise.

Si le ThinkBook Modular AI PC n’est pas destiné à une commercialisation immédiate, il constitue une vitrine stratégique des orientations futures du constructeur. Double écran modulable, clavier détachable, connectique évolutive : autant d’innovations susceptibles d’inspirer les prochains PC portables Lenovo.

À l’heure où l’intelligence artificielle et la mobilité professionnelle redéfinissent les usages, ce concept esquisse une nouvelle vision du laptop : adaptable, évolutif et résolument tourné vers la productivité augmentée.