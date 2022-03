My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney arrive sur console

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le jeu, basé sur l’une des franchises de divertissements bénéficiant d’une longévité incroyable, présente une toute nouvelle génération de poneys. Cette nouvelle aventure permettra de se retrouver dans le monde magique d’Equestria. Le jeu vidéo sera disponible cet été sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC et sera suivi par une mise à jour gratuite pour Xbox Series X|S et PS5 courant 2022.

Découvrez cette nouvelle aventure solo passionnante en incarnant la déterminée et curieuse Sunny. Aidez-la à découvrir ses pouvoirs tout en apprenant à connaître ses amis : la courageuse Zipp, la créative Izzy, la gentille Hitch et la confiante Ruby. Toutes sont prêtent à organiser le meilleur festival de tous les temps.

Pour plus de fun, collectionnez des accessoires pour personnaliser les poneys et jouez ensemble à travers des mini jeux en mode fête !

Eléments clés :