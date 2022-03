Partager Facebook

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Inspiré de faits réels, ce thriller environnemental rondement mené met le spectateur sous haute tension. Au bénéfice d’un casting cinq étoiles (Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot notamment), il rend compte aussi bien de la détresse des victimes de scandales phytosanitaires que du cynisme et du lobbying de l’industrie agrochimique. On y suit avec intérêt l’enquête. Nous rappelant « Erin Brokovich » et « Dark Waters », l’œuvre s’avère tout aussi passionnante, puissante et prenante que glaçante et édifiante. « Goliath » est un film choc et utile qui fait froid dans le dos !

Goliath

Un film de Frédéric Tellier, Simon Moutaïrou

Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

Distributeur : Frénétic

Durée : 122 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 9 mars 2022