NCSOFT lève le voile sur son humain numérique lors de la GDC 2023

NCSOFT, éditeur et développeur mondial, a dévoilé sa technologie d’humain numérique avec la bande-annonce du Projet M à l’occasion de la Game Developers Conference 2023 (GDC), qui se tient actuellement à San Francisco en Californie.

Dans cette bande-annonce, une version numérique de Taekjin Kim, chief creative officer (CCO) de NCSOFT est apparue et a guidé les spectateurs à travers l’univers du Projet M et son gameplay.

Cet humain numérique a été développé à partir de la technologie d’IA de NCSOFT combinée à ses capacités technologiques avancées en matière d’art et de graphismes. La voix de l’humain numérique est générée grâce à la technologie de synthèse d’IA text-to-speech (TTS) de l’éditeur. Elle est utilisée pour transposer du texte en discours humain naturel en reflétant la voix, les intonations et les émotions d’une personne.

Les expressions faciales de l’humain numérique et sa synchronisation labiale sont générées à l’aide de la technologie voice-to-face de l’éditeur. Il s’agit d’une technologie d’animation faciale basée sur l’IA qui produit automatiquement des animations faciales correspondant au texte soumis ou à la voix. Cette technologie, combinée aux technologies visuelles de l’éditeur, a permis de créer l’apparence réaliste du visage de l’humain numérique.

Songyee Yoon, CSO de NCSOFT, déclare : « Le Projet M est notre dernière innovation, il exploite le pouvoir d’une technologie d’IA et de graphismes de pointe à un niveau encore jamais atteint. Avec l’aide de l’Unreal Engine, nous avons donné vie à notre vision pour le Projet M grâce à la parfaite intégration de notre technologie fondamentale d’IA, d’où résultent des détails époustouflants. »

« Nous sommes ravis de voir la façon dont NCSOFT exploite l’Unreal Engine 5 pour son Projet M, et le niveau de réalisme des humains numériques qu’ils ont créés est vraiment impressionnant », commente Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games.

Le Projet M fait partie des nouveaux projets de NCSOFT. Il s’agit d’un titre d’action-aventure conçu avec des éléments interactifs immersifs, en développement pour consoles. Le monde du Projet M comporte des particules d’informations, et les joueurs peuvent simuler le temps et l’espace momentanément fournis. Le gameplay est pensé pour étendre et modifier l’histoire grâce aux informations obtenues par le joueur durant sa partie.

Fonctionnant sous Unreal Engine 5, le Projet M a pour ambition d’intégrer des graphismes réalistes grâce à sa technologie avancée en matière de scan 3D, de motion capture et de VFX (effets visuels).