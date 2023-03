Week-end gratuit pour War Robots: Frontier

Partager Facebook

Dès aujourd’hui et jusqu’au 27 mars, les joueurs peuvent essayer gratuitement War Robots: Frontier sur MGLauncher et par le biais d’une démo sur Steam. Le temps d’un week-end, les joueurs ont ainsi l’opportunité de profiter de l’expérience complète de l’accès anticipé en découvrant une frontière lointaine, riche en combats captivants et en aventures !

Les joueurs qui découvrent le titre pourront explorer les nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à jour, essayer un nouveau mode et combattre avec une kyrielle d’armes et de capacités aux commandes des robots les plus puissants de Far Dix.

War Robots: Frontiers a été entièrement conçu pour les PC et les consoles modernes à l’aide de l’Unreal Engine 5 pour offrir des escarmouches aussi intenses que tactiques qui mettent en scène d’immenses méchas hautement personnalisables. Le jeu se déroule 200 ans après le premier épisode de War Robots et les joueurs s’affrontent sur un système de mondes appelé Wild Ten. War Robots: Frontiers est désormais disponible en accès anticipé sur PC et sortira prochainement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.