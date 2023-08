Need For Speed Unbound Volume 4 est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette troisième mise à jour post-lancement célèbre les 75 ans de Porsche avec de nouveaux événements thématiques, des cosmétiques et des personnalisations, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de gagner la Porsche personnalisée légendaire la plus incroyable, une Porsche Taycan Turbo S entièrement électrique (2022).

Volume 4 invite les joueurs à se joindre à la course et à repousser leurs limites dans de nouvelles Jonctions, des événements « boostés » et des défis quotidiens et hebdomadaires pour avoir la chance de gagner de l’XP et de nouvelles voitures.

​Volume 4 introduit le Speed Pass, apportant 75 niveaux de nouveaux cosmétiques et personnalisations gratuits. La légendaire Porsche 911 Carrera S personnalisée (1997) est à gagner pour ceux qui dépassent le niveau 50.

Les joueurs peuvent aussi découvrir les nouvelles playlists Gauntlet permettront aux joueurs de ressentir le frisson ultime des courses de rue alors que la police se joint à la poursuite. Dépasser et déjouer les agents de police les plus déterminés de Lakeshore leur vaudront de grandes récompenses, mais s’ils se font prendre, ils rentreront chez eux les mains vides. Les joueurs peuvent également trouver du nouveau contenu premium dans la boutique, notamment le Hip Hop Origin Swag Pack, qui est la célébration ultime du style de la rue et honore les racines du hip-hop avec la légendaire Mercedes-AMG G 63 (2017) personnalisée et bien plus encore.

Du 24 au 27 août, les joueurs Xbox du monde entier disposant d’un abonnement Xbox Live Gold ou d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate peuvent participer à la course et jouer gratuitement à NFS Unbound dans le cadre des Xbox Free Play Days.

Vous trouverez ci-dessous une liste de tout le contenu de Need for Speed Volume 4:

Célébrez les 75 ans de Porsche : Need for Speed Unbound Volume 4 célèbre les 75 ans de Porsche avec de nouveaux événements thématiques, des cosmétiques et des personnalisations. Les joueurs peuvent se rendre au circuit d’essai Kennedy pour se déchaîner dans une Playlist Porsche 75e anniversaire unique et relever des défis basés sur des cascades dans les Jonctions. De plus, terminez trois fois la Playlist Porsche pour gagner une Porsche Taycan Turbo S entièrement électrique (2022).

: Need for Speed Unbound Volume 4 célèbre les 75 ans de Porsche avec de nouveaux événements thématiques, des cosmétiques et des personnalisations. Les joueurs peuvent se rendre au circuit d’essai Kennedy pour se déchaîner dans une Playlist Porsche 75e anniversaire unique et relever des défis basés sur des cascades dans les Jonctions. De plus, terminez trois fois la Playlist Porsche pour gagner une Porsche Taycan Turbo S entièrement électrique (2022). Playlists Gauntlet : Dans les nouvelles playlists Gauntlet, les joueurs devront faire appel à leurs meilleures compétences pour devancer la police de Lakeshore. S’ils se font arrêter par la police, les joueurs perdront leur chance d’obtenir des récompenses, mais s’ils parviennent à dompter les rues de la ville et à atteindre la fin de l’itinéraire, ils gagneront de grosses récompenses.

: Dans les nouvelles playlists Gauntlet, les joueurs devront faire appel à leurs meilleures compétences pour devancer la police de Lakeshore. S’ils se font arrêter par la police, les joueurs perdront leur chance d’obtenir des récompenses, mais s’ils parviennent à dompter les rues de la ville et à atteindre la fin de l’itinéraire, ils gagneront de grosses récompenses. Nouveau Speed Pass GRATUIT : Le Volume 4 propose un Speed Pass de 75 niveaux, offrant des objets gratuits aux joueurs pour qu’ils puissent en profiter dans les rues de la ville. Franchissez le niveau 50 du Speed Pass pour gagner la Porsche 911 Carrera S (1997) légendaire customisée la plus incroyable que Lakeshore ait jamais vue.

: Le Volume 4 propose un Speed Pass de 75 niveaux, offrant des objets gratuits aux joueurs pour qu’ils puissent en profiter dans les rues de la ville. Franchissez le niveau 50 du Speed Pass pour gagner la Porsche 911 Carrera S (1997) légendaire customisée la plus incroyable que Lakeshore ait jamais vue. Encore plus de façons de jouer : Les joueurs peuvent désormais accéder à des événements « boostés » dans Lakeshore Online. Les Playlists et les Jointures deviendront inopinément, et pour une durée limitée, Boostés, offrant aux joueurs des récompenses supplémentaires lors des compétitions. Les joueurs peuvent également découvrir 7 nouveaux lieux de rencontre, dont Kennedy Test Track et Griffith Construction, et peuvent désormais emprunter des itinéraires rapides pour se rendre aux Jonctions. Le volume 4 introduit également une toute nouvelle série de 20 défis quotidiens, plus 15 nouveaux défis ponctuels, ainsi qu’une nouvelle série de 39 défis hebdomadaires, pour gagner de l’XP et du cash.

: Les joueurs peuvent désormais accéder à des événements « boostés » dans Lakeshore Online. Les Playlists et les Jointures deviendront inopinément, et pour une durée limitée, Boostés, offrant aux joueurs des récompenses supplémentaires lors des compétitions. Les joueurs peuvent également découvrir 7 nouveaux lieux de rencontre, dont Kennedy Test Track et Griffith Construction, et peuvent désormais emprunter des itinéraires rapides pour se rendre aux Jonctions. Le volume 4 introduit également une toute nouvelle série de 20 défis quotidiens, plus 15 nouveaux défis ponctuels, ainsi qu’une nouvelle série de 39 défis hebdomadaires, pour gagner de l’XP et du cash. Boutique du jeu : Rendez-vous dans la boutique du jeu pour acheter 3 nouveaux packs de contenu premium de personnalisation et de cosmétiques, qui incluent de nouvelles voitures, des cosmétiques, des effets de conduite et bien plus encore. De plus, les membres EA Play peuvent vérifier leur garage pour trouver la Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021) personnalisée légendaire et néon électrique du 25e anniversaire en guise de récompense.

: Rendez-vous dans la boutique du jeu pour acheter 3 nouveaux packs de contenu premium de personnalisation et de cosmétiques, qui incluent de nouvelles voitures, des cosmétiques, des effets de conduite et bien plus encore. De plus, les membres EA Play peuvent vérifier leur garage pour trouver la Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021) personnalisée légendaire et néon électrique du 25e anniversaire en guise de récompense. Pack Swag Hip Hop Origins : Descendez dans les rues au volant de la Mercedes-AMG G 63 (2017) customisée légendaire et célébrez les origines du hip-hop avec le nouveau Hip Hop Origin Swag Pack. Ce pack premium contient une incroyable gamme d’objets au design unique, notamment un pack de vêtements, un masque Doberman, un effet de conduite, un klaxon exclusif et bien plus encore pour 14,99€. Need for Speed Unbound – Lotus Exige S Legendary Custom Pack : Disponible au prix de 9,99€, ce pack offre aux joueurs la Lotus Exige S légendaire personnalisée (2006) (bodykit et livrée personnalisés) ET un boost Speed Pass de 10 niveaux, qui récompensera les joueurs avec 10 nouveaux objets cosmétiques ou de personnalisation. Need for Speed Unbound – Vol. 4 Customs Pack : Ce pack est disponible au prix de 5,99€ et offre aux joueurs 3 nouveaux Custom Builds exclusifs : La NISSAN Skyline GT-R V-spec (1993) d’Eddie – Need for Speed Underground, la NISSAN 350Z (2008) de Rachel – Need for Speed Underground 2, et la Polestar 1 (2020) de Joe – Need for Speed Heat.

: Descendez dans les rues au volant de la Mercedes-AMG G 63 (2017) customisée légendaire et célébrez les origines du hip-hop avec le nouveau Hip Hop Origin Swag Pack. Ce pack premium contient une incroyable gamme d’objets au design unique, notamment un pack de vêtements, un masque Doberman, un effet de conduite, un klaxon exclusif et bien plus encore pour 14,99€. : Disponible au prix de 9,99€, ce pack offre aux joueurs la Lotus Exige S légendaire personnalisée (2006) (bodykit et livrée personnalisés) ET un boost Speed Pass de 10 niveaux, qui récompensera les joueurs avec 10 nouveaux objets cosmétiques ou de personnalisation. : Ce pack est disponible au prix de 5,99€ et offre aux joueurs 3 nouveaux Custom Builds exclusifs : La NISSAN Skyline GT-R V-spec (1993) d’Eddie – Need for Speed Underground, la NISSAN 350Z (2008) de Rachel – Need for Speed Underground 2, et la Polestar 1 (2020) de Joe – Need for Speed Heat. Cadeau Need for Speed Heat : Les joueurs qui possèdent Need for Speed Heat et qui achètent Need for Speed Unbound recevront un cadeau de bienvenue exclusif, la McLaren F1 (1994) sera prête et les attendra dans leur Garage à leur arrivée.

Conçu pour la nouvelle génération de technologies, Need for Speed Unbound est le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 FPS. Le volume 4 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.