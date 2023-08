The Wizards – Dark Times: Brotherhood vous propulse dans une nouvelle aventure

The Wizard – Dark Times bénéficiera d’une mise à jour gratuite le 19 octobre

Préparez-vous à découvrir une aventure que vous vivrez bientôt avec vos amis !

Dans The Wizards – Dark Times: Brotherhood, réalisez votre rêve d’exploration d’une terre magique et combattez les forces maléfiques, accompagné de deux amis, dans cette aventure VR avec une vue à la première personne ! Votre groupe est-il prêt à exercer un tel pouvoir ?

The Wizards – Dark Times: Brotherhood apporte de nombreuses améliorations à la franchise, pour les fans comme pour les nouveaux joueurs :

Maniez les éléments – Co-op : La nouvelle mise à jour permet aux joueurs de faire équipe avec trois amis, possédant chacun des compétences différentes (Feu, Givre et Tempête), afin d’explorer le monde de The Wizards: Dark Times.

Nouveau contenu magique : Utilisez vos toutes nouvelles compétences avec vos amis pour vaincre de nouveaux types d'ennemis ainsi que leurs variantes, tout en explorant les différents niveaux, avec de nouveaux objectifs et défis.

Campagne solo remastérisée : Oserez-vous voyager seul ? Avec des sorts plus uniques, des ennemis plus variés, plus d'interaction VR avec l'environnement, grimpez sur les rochers, chevauchez un troll, faites une course-poursuite avec un chariot !

Graphismes améliorés : Embarquez pour ce voyage périlleux et profitez d'une toute nouvelle expérience de jeu, avec des graphismes optimisés pour les dernières nouveautés VR.

Embarquez pour ce voyage périlleux et profitez d’une toute nouvelle expérience de jeu, avec des graphismes optimisés pour les dernières nouveautés VR. Contrôles VR améliorés : Maîtrisez les pouvoirs occultes par un geste de la main, comme un vrai sorcier ! La mise à jour des commandes permet une utilisation simple et précise. Aucune barrière magique (ou technologique) ne pourra vous arrêter !

The Wizards – Dark Times: Brotherhood est une combinaison de deux titres : le remaster de The Wizards: Dark Times, un jeu solo au scénario très riche sorti en 2020, ainsi que cette toute nouvelle mise à jour gratuite, jouable à trois et en coopération.

The Wizards – Dark Times: Brotherhood est disponible sur Quest et PC VR