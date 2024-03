Prochainement dans le Xbox Game Pass : Diablo IV, Evil West, Open Roads, The Quarry et plus encore

Les amateurs de sensations fortes pourront se faire de belles frayeurs avec les nouveautés du Xbox Game Pass ! Pour les joueuses et les joueurs prêts à se battre contre des hordes de démons, Diablo IV et Evil West leur donne rendez-vous.

Si l’enquête et le frisson sont plus attrayants pour eux, The Quarryet Open Roads sauront remplir toutes les attentes. Et si c’est la course qui les appelle, F1 23 et Hot Wheels Unleashed – 2 Turbocharged entrent en piste.

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – dès aujourd’hui

MLB The Show 24 (Cloud et Console) – dès aujourd’hui

The Quarry (Cloud et Console) – le 20 mars

Evil West (Cloud, Console, et PC) – le 21 mars

Terra Invicta (Game Preview) (PC) – le 26 mars

Diablo IV (Console et PC) – le 28 mars

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Cloud, Console, et PC) – le 28 mars

Open Roads (Cloud, Console, et PC) – le 28 mars

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 1er avril

F1 23 (Cloud) – le 2 avril

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Console, et PC) – le 2 avril

En complément, de nouveaux avantages arrivent pour le Game Pass Ultimate, avec du contenu en jeu pour Persona 3 Reload, Super Animal Royale et SMITE.