NIFFF 2022 : NIFFF INVASION BRILLERA SUR DES INFRASTRUCTURES RÉINVENTÉES

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) dévoile la programmation

de son label pluridisciplinaire NIFFF Invasion (1er – 9 juillet). Ce programme diversifié

destiné au grand public, co-produit et financé par la Ville de Neuchâtel, essaime

l’univers fantastique du festival aux quatre coins de la ville. NIFFF Invasion célèbrera

l’ancrage de la manifestation dans la Cité millénaire à pleines capacités, avec un

Open Air et Festival OFFF complètement réinventés, ainsi qu’un nouvel espace :

La Villa. Un label vitaminé et pétillant qui fait la part belle à l’exploration numérique, la

(re)découverte d’incontournables de l’histoire du genre, et agitera les nuits neuchâteloises.



DES INFRASTRUCTURES ENTIÈREMENT RÉINVENTÉES

Fruit de la collaboration entre le NIFFF et son fidèle partenaire Lumens 8, l’architecture de l’Open Air

se métamorphose. Pièce maîtresse du festival à la place des Halles, la nouvelle infrastructure mise sur

l’esthétisme d’un jeu d’illusions et de miroirs tout en augmentant la capacité d’accueil (700 places).

L’espace OFFF, qui accueille les festivalier·ères électrisé·es lors de ses AFFFTERS, se déploiera

désormais en plein cœur du Jardin anglais et sur deux étages ! Un lieu inédit complètera la nouvelle offre du festival : La Villa, une maison de maître emblématique de Neuchâtel, accueillera un nouvel espace d’explorations numériques et interactives.



LA VILLA OUVRE SES PORTES AUX EXPÉRIENCES LUDIQUES ET VIRTUELLES

La journée sera l’occasion d’expérimenter les nombreuses activités gratuites du label NIFFF Invasion.

La Villa se fera l’écho de la vague récente de nouvelles créations indépendantes suisses en mettant à

l’honneur trois jeux vidéo 100% suisses.

Dans un décor somptueux avec vue sur le lac, le public pourra découvrir le projet lausannois BACKFIREWALL_ (Naraven Games, 2022), le jeu veveysan SWORDSHIP (Digital Kingdom, 2022), ainsi que la production zurichoise FAR: CHANGING TIDES (Okomotive, 2022). La Villa accueillera également l’œuvre interactive IVF-X POSTHUMAN PARENTING IN HYBRID REALITY (Victorine van Alphen, 2022) qui questionne la parentalité en nous invitant à concevoir u bébé cyborg. La programmation sera complétée par deux installations de la HE-Arc et de la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).



BACKFIREWALL_Naraven Games, CH, 2022

SWORDSHIP_Digital Kingdom, CH, 2022

FAR: CHANGING TIDES_Okomotive, CH, 2022

IVF-X POSTHUMAN PARENTING IN HYBRID

REALITY_Victorine van Alphen, NL, 2022



INVASION SIGNE LE RETOUR DE L’ART CONTEMPORAIN AU NIFFF

L’art contemporain fait son grand retour au sein du label NIFFF Invasion. Sur invitation du CAN Centre

d’art Neuchâtel, l’artiste Gabriele Garavaglia a reçu carte blanche pour infiltrer les lieux de passages

du festival avec une performance résolument ancrée dans le fantastique. Une exposition inédite, en

partenariat avec la Maison d’Ailleurs, explorera l’étrange et le queer au Théâtre du Passage, entrant

ainsi en résonance avec la rétrospective Scream Queer.



UN LABEL QUI SE DEPLOIE DE JOUR COMME DE NUIT

Les très attendus CLASSICS RELOADED, occasion rare de (re)découvrir gratuitement des films

classiques restaurés, inviteront les jeunes et les moins jeunes sur le nouvel Open Air pour des projections émouvantes les pieds à l’air et la tête dans les étoiles. C’est dans ce cadre éclatant de la zone piétonne que se tiendra la projection du mythique E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL (Steven Spielberg, 1982) qui fête cette année son quarantième anniversaire. PSYCHO (Alfred Hitchcock, 1960), THE INNOCENTS (Jack Clayton, 1961), BRIDE WITH WHITE HAIR (Ronny Yu, 1993) et ¿QUIEN PUEDE MATAR A UN NIÑO? (Narcisso Ibànez Serrador, 1976) complèteront cette sélection.



BRIDE WITH WHITE HAIR

Ronny Yu, HK, 1993, 92’

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL

Steven Spielberg, US, 1982, 114’

PSYCHO

Alfred Hitchcock, US, 1960, 109’

¿QUIEN PUEDE MATAR A UN NIÑO?

Narciso Ibáñez Serrador, ES, 1976, 111’

THE INNOCENTS

Jack Clayton, UK, USA, 1961, 99’



La musique, quant à elle, résonnera tous les soirs dans la fraîcheur du Jardin anglais, bientôt rejointe par la danse en collaboration avec la Case à Chocs : deux soirées spéciales, FANTASTIC QUEERS (samedi 2 juillet) et l’électrique CLOSING PARTY NIFFF x CASE À CHOCS (samedi 9 juillet), enflammeront les nuits du NIFFF.



UNE PROGRAMMATION FAMILY FRIENDLY

Que ce soit pour les amateur·ices précoces de cinéma fantastique ou les jeunes pousses à l’imagination

débordante, le NIFFF propose une cascade d’activités à destination du jeune public. Le programme

KID-O-NIFFF, en collaboration avec AnimaFilms et Filmetic, nous fait découvrir des courts métrages

réalisés en stop-motion par les élèves de l’école obligatoire, tandis que l’incontournable Lanterne

Magique proposera, comme chaque année, un long métrage fantastique choisi avec soin.

Enfin, dans le cadre enchanteur du nouvel Open Air, se tiendront à nouveau des spectacles diurnes d’arts de rue. Élaborée par le Centre de Création Helvétique des Arts de la Rue (CCHAR), cette programmation ravira petit·es et grand·es tous les matins du 4 au 9 juillet, au cœur de la Place des Halles.