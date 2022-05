Sony présente les LinkBuds S, le nouveau modèle de la série LinkBuds

Partager Facebook

Sony annonce le dernier né de la série LinkBuds : les LinkBuds S. Fidèle au concept Never Off(toujours à l’écoute), ce tout nouveau modèle propose une expérience sonore inédite grâce à la technologie de détection de Sony.

En tirant parti de la technologie de détection et de son spatialisé, ces écouteurs offrent un divertissement sonore immersif avec les jeux de RA tels qu’Ingress2. Leur conception a été pensée pour faciliter plus que jamais l’écoute de ses artistes préférés avec un accès rapide à la musique.

Les LinkBuds S sont parfaits pour diffuser ce que l’utilisateur aime toute la journée. Musique, vidéos, réseaux sociaux, il est possible de profiter de contenus totalement fidèles aux intentions de leurs créateurs grâce à la technologie de réduction du bruit largement plébiscitée et au son haute résolution de Sony.

High-Res, sans fil et à réduction de bruit, ces écouteurs sont aussi les plus petits et les plus légers au monde1

Sony a veillé à ce que ces écouteurs sans fil restent particulièrement confortables en les dotant d’un design compact et d’un poids plume (environ 4,8 grammes). Les LinkBuds S associent une forme épousant parfaitement l’oreille humaine avec un design ergonomique pour assurer un port plus stable sans aucune aucune gêne au niveau des oreilles.

Rester connecter à tous ses univers grâce au mode ambiant sound

Les LinkBuds S offrent le meilleur des deux mondes. Ces écouteurs combinent le concept sonore ambiant innovant des LinkBuds pour interagir avec le monde qui nous entoure, et la réduction du bruit de haute qualité pour se concentrer exclusivement sur le contenu que le consommateur aime, et rien d’autre. Il est ainsi possible d’entrer dans un café et commander dans la foulée, puis tout aussi rapidement s’asseoir et profiter de ses divertissements préférés sans aucune distraction.

Les écouteurs intègrent Adaptive Sound Control, une fonction intelligente qui ajuste les paramètres du son ambiant en fonction de l’endroit où se trouve l’utilisateur, créant ainsi l’expérience d’écoute idéale. Grâce à elle, il est facilement possible de se déplacer dans son environnement sans jamais interrompre sa musique ou ses divertissements préférés.

Une nouvelle expérience sonore pour les jeux en RA

Sony collabore avec son partenaire Niantic dans le domaine de la réalité audio augmentée au développement d’un jeu de RA visant des performances aussi bien visuelles que sonores. Vivre une nouvelle expérience en jouant à « Ingress » équipé de ses LinkBuds S : grâce aux technologies de détection et de spatialisation du son, l’information sonore suit votre regard.

Archit Bhargava, directeur du marketing des produits chez Niantic, Inc précise :

« Niantic a la vision d’un « metaverse du monde réel », ce qui signifie superposer les couches numériques de RA au monde réel. Actuellement, les couches de RA sont des couches visuelles ; cependant, nous pensons que l’ajout d’une couche sonore créera une expérience de RA plus riche et rendra le monde réel plus agréable et plus pratique. La série LinkBuds de Sony ajoute la couche sonore sans compromettre les informations visuelles et audio du monde réel. Utilisés avec les différents jeux proposés par Niantic, ils peuvent créer une expérience de jeu plus riche et plus appréciable. Ingress, qui célèbre cette année son 10ème anniversaire, va embarquer une nouvelle fonctionnalité avant l’été. Nous espérons que vous la découvrirez avec la série LinkBuds. »



Restez donc à l’écoute pour faire cette expérience de RA bientôt disponible grâce à la combinaison de la série LinkBuds et de notre plateforme Lightship, la base des titres de jeu de Niantic.



Des appels limpides

Avec les LinkBuds S, passer un appel dans une rue bruyante ou sous le vent devient plus facile que jamais. La technologie Precise Voice Pickup de Sony contrôle de manière optimale, et au niveau de chaque écouteur, les microphones qui profitent à leur tour d’une structure mesh qui protège les microphones des bruits du vent. Les utilisateurs bénéficient de conversations limpides pour rattraper le temps perdu avec ses collègues et amis en toutes circonstances.

Son immersif, musique authentique

Les LinkBuds S plongent dans un son immersif et une reproduction authentique pour apprécier musique, vidéos ou contenus sociaux comme les créateurs l’avaient prévu.

Dotés d’un nouveau diaphragme de 5 mm, ces petits écouteurs frappent fort avec des basses puissantes et des voix incroyablement claires malgré leur taille, pour faire ressortir le meilleur de n’importe quel genre de musique ou de divertissement. De son côté, le processeur intégré V1 de Sony améliore la réduction du bruit, optimise la qualité sonore et réduit la distorsion pour proposer une écoute sereine, parfaite pour affronter la frénésie des trajets quotidiens.

Ces nouveaux écouteurs permettent également de profiter du format Hi-Res Audio sans fil3 grâce à la technologie Sony de codage audio LDAC adoptée par l’industrie. Toute votre musique sera reproduite en audio haut de gamme par la technologie DSEE Extreme4 qui opère une conversion ascendante des fichiers musicaux numériques en temps réel et permet d’apprécier tous les détails de vos morceaux fétiches.



Contrôle intuitif en mains libres

La vie est faite de rencontres, et avec l’aide de la fonction Speak-to-Chat5 reposant sur la technologie Precise Voice Pickup, la musique s’interrompt automatiquement lorsqu’on parle à quelqu’un. Désormais, il est possible d’avoir une conversation librement lorsqu’on a les mains prises.

Ces nouveaux écouteurs sont également compatibles avec Google Assistant et Alexa pour aider à remplir ses tâches quotidiennes en mains libres lorsque nous sommes en déplacement. Il est possible de se connecter avec ses amis et sa famille, obtenir des informations, écouter de la musique, définir des rappels et accéder à bien d’autres fonctions6.



Un contrôle total au bout des doigts

Grâce au panneau de commande tactile intuitif, l’utilisateur peut modifier ses paramètres audio, activer Quick Attention et même reprendre7 la lecture de musique sur Spotify ou Endel8, le tout en tapotant simplement les écouteurs. Avec Endel, personnalisez les environnements sonores qui vous correspondent en parfaite immersion tout en réalisant l’ensemble de vos tâches quotidiennes.



Un appairage Bluetooth aisé avec Fast & Swift Pair

Les LinkBuds S prennent en charge la nouvelle fonctionnalité Fast Pair de Google : on peut donc associer les écouteurs à son appareil Android plus vite que la musique. Swift Pair accélère l’appairage de ses écouteurs à son ordinateur portable, son ordinateur de bureau ou sa tablette sous Windows 11 ou Windows 10.

Un son Bluetooth nouvelle génération

Ces écouteurs sont compatibles avec la norme LE Audio, un son Bluetooth de nouvelle génération assurant une latence ultra faible idéale pour les jeux9.

En parfaite harmonie avec l’environnement

Les LinkBuds S ne sont pas seulement conçus pour afficher leur élégance, mais aussi pour respecter l’environnement. Comme pour toute la série LinkBuds, tous les emballages des écouteurs sont sans plastique10 et les écouteurs utilisent des matériaux recyclés provenant de pièces automobiles, en accord avec l’engagement de Sony à réduire l’impact environnemental de ses produits.

Rester connecté avec son monde grâce à la batterie longue durée

Sony sait à quel point il est important que l’utilisateur profite de son contenu préféré sur son smartphone et d’une expérience d’écoute sans bémol. Par conséquent, Sony a doté les LinkBuds S d’une autonomie d’une journée entière – 6 heures avec la réduction du bruit – et d’une réserve de 14 heures supplémentaires pourvue par l’étui de charge élégant et compact. Et si l’on est pressé, la charge rapide de 5 minutes octroie jusqu’à 60 minutes de temps de lecture.

Prix et disponibilité

Les LinkBuds S seront disponibles en blanc, noir et doré à partir de fin mai 2022 et au prix public conseillé de CHF 199.