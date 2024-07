Nikoderiko jouable à la gamescom 2024

Partager Facebook

Knights Peak et VEA Games invitent les visiteurs de la gamescom à plonger dans le monde magique de Nikoderiko sur le stand E021 du hall 10.1. Les visiteurs de tous âges auront l’occasion de prendre part à cette aventure palpitante, en solo ou en coopération à deux joueurs pour la toute première fois à la gamescom.

Dans Nikoderiko: The Magical World, les joueurs rejoignent Niko et Luna dans leur quête pour sauver une île magique du méchant Grimbald de la Cobring Gems Company. L’aventure commence lorsque le duo découvre une ancienne relique, qui est ensuite volée par Grimbald. Pour sauver l’île et ses tribus, les joueurs doivent guider Niko et Luna à travers sept mondes uniques avec l’aide de leurs amis et vaincre l’armée de la Cobring. Avec son design adapté à tous les âges, son mode coopératif et sa musique composée par le célèbre David Wise, Nikoderiko: The Magical World promet un voyage magique plein de mystère.

Collectionnez et invoquez des personnages jouables dotés de capacités uniques, qui serviront à la fois de compagnons utiles pour Niko et Luna et d’alliés précieux lors des combats. ​ ​ ​ ​ Explorez ensemble ! Explorez des mondes uniques avec des personnages adorables, des environnements merveilleux, des boss épiques, des chariots miniers, des courses poursuites, et des aventures sous-marines. Chaque monde comporte des lieux emblématiques et des zones uniques sur le thème du boss.

Nikoderiko: The Magical World est jeu de plateforme enchanteur qui met en scène d’adorables mangoustes dans une aventure magique. Il est actuellement en cours de développement et devrait être lancé cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S|X.