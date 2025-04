Nintendo ressuscite la magie de la GameCube avec la Switch 2 : un retour en grâce pour les nostalgiques

Partager Facebook

Dans une démarche qui ravira les amateurs de rétrogaming et les fidèles de la première heure, Nintendo a levé le voile sur une initiative des plus attendues : l’intégration des jeux GameCube au catalogue de son service Nintendo Switch Online, à l’occasion du lancement imminent de la Nintendo Switch 2, prévu pour le mois de juin.

Ce virage patrimonial s’inscrit dans une stratégie résolument tournée vers la valorisation de son héritage vidéoludique, tout en profitant des atouts technologiques d’une nouvelle génération de console.

Bien au-delà d’un simple portage de titres anciens, Nintendo enrichit cette offre d’une fonctionnalité inédite et particulièrement évocatrice pour les joueurs ayant grandi dans les années 2000 : un filtre CRT optionnel, destiné à simuler le rendu visuel emblématique des téléviseurs à tube cathodique. Cette touche esthétique, véritable clin d’œil à l’ère pré-HD, permet de restituer avec une fidélité surprenante l’ambiance graphique originelle des jeux de cette époque. À cette innovation visuelle s’ajoute un périphérique dédié : une manette sans fil conçue dans l’esprit du contrôleur GameCube original, recréée avec précision pour offrir les sensations tactiles d’antan.

Ce filtre rétro, grande première pour le service en ligne de Nintendo, sera activable via le menu des paramètres, bien qu’il soit désactivé par défaut. Il ne se limite pas aux seuls titres GameCube : Nintendo prévoit également de l’appliquer aux jeux Nintendo 64 déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement. Toutefois, cette fonctionnalité ne sera accessible que sur la Switch 2, excluant ainsi la génération précédente de consoles.

Lors du lancement officiel, prévu le 5 juin prochain, trois premiers titres emblématiques seront proposés : F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker, et Soulcalibur II. Une première vague qui augure une expansion progressive du catalogue. Nintendo a d’ores et déjà annoncé l’arrivée prochaine d’autres classiques incontournables, parmi lesquels :

Chibi-Robo! Plug Into Adventure

Fire Emblem: Path of Radiance

Luigi’s Mansion

Pokémon Colosseum

Pokémon XD: Gale of Darkness

Super Mario Strikers

Super Mario Sunshine

Comme c’est déjà le cas pour les titres Nintendo 64, l’accès à ces jeux nécessitera un abonnement à la formule Expansion Pack du service Nintendo Switch Online. Ce niveau d’abonnement premium, plus onéreux que l’offre standard, continue d’être le réceptacle des exclusivités les plus attendues par les passionnés.

En complément de l’émulation visuelle et de la redécouverte des classiques, la manette GameCube revue et corrigée — fidèle aux lignes et à l’ergonomie de l’originale — se positionne comme un objet de collection autant qu’un outil de jeu performant. Avec cette combinaison raffinée de matériel authentique et de technologie moderne, Nintendo entend séduire les puristes et recréer l’expérience vidéoludique telle qu’elle se vivait au tournant du millénaire.

Cette annonce s’inscrit dans une tendance plus large qui caractérise la stratégie de Nintendo pour sa nouvelle console : celle d’un équilibre entre innovation et réminiscence, entre performances techniques et valorisation du patrimoine. La Nintendo Switch 2 se profile ainsi comme le théâtre d’une convergence entre les générations, où l’émotion du passé rencontre les promesses du futur.