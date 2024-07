Une date pour The Casting of Frank Stone et la sortie de Lara Croft et le mode 2v8

Dans la foulée d’une pléthore de nouvelles partagée pour son 8e anniversaire, Dead by Daylight continue de monter en puissance. Pour ce mois-ci, la sortie de contenus et de nouvelles toujours plus révolutionnaires augure d’un été unique pour le célèbre jeu d’horreur multijoueur. Les fans peuvent chausser les bottes de la survivante ultime des jeux vidéo, car Lara Croft entre dans le Brouillard, suivie de près par les ajouts majeurs de la progression multiplateforme et du nouveau mode de jeu 2v8 moins d’une semaine après. The Casting of Frank Stone défraie également la chronique avec l’annonce de sa date de sortie imminente et l‘ouverture des précommandes pour ses éditions standard et de luxe.

Dead by Daylight x Tomb Raider

Préparez-vous à vous aventurer dans l’inconnu alors que l’héroïne de Tomb Raider en personne, Lara Croft, se mesure au royaume de l’Entité. Courageuse, pleine de ressources et ayant déjà croisé le surnaturel, l’aventurière des tombes peut se vanter d’un statut emblématique et de talents de survie que peu de personnages entrant dans Dead by Daylight égalent.

Le gameplay de Dead by Daylight fait ressortir l’essence même de Lara, bien qu’elle soit dépourvue de ses célèbres pistolets et de son arc, et crée des compétences à partir de ses qualités inhérentes. Lara présente 3 nouvelles compétences dans Dead by Daylight, Finesse, Endurcie et Spécialiste, chacune d’elles soulignant respectivement ses capacités d’athlète (animation inédite !), d’aventurière, et d’archéologue. ​

Le chaos du 2v8 arrive

Si vous pensez bien connaître Dead by Daylight, repensez-y à deux fois. Très attendu, le mode de jeu 2v8 arrive le 25 juillet, et injecte à l’expérience de jeu bien connue une dose massive de chaos, d’action frénétique et de divertissement.

Ayant encore plein de surprises en réserve avec 8 années au compteur, l’équipe de Dead by Daylight bouleverse de façon significative l’épreuve standard. Pour la toute première fois, 2 tueurs peuvent faire équipe pour traquer 8 survivants, apportant une variation inédite et frénétique au gameplay pour les joueurs chevronnés.

Les Épreuves 2v8 se dérouleront dans 5 cartes classiques qui ont été agrandies pour accueillir toute cette action. Les générateurs ont également été doublés et les survivants doivent désormais en réparer 8 sur 13 pour s’échapper. Les crochets et les compétences ont été mis de côté pour ne pas entraver l’action. Les survivants terrassés sont désormais directement envoyés dans des cages, cependant que les compétences de survivants sont remplacées par un nouveau système de classes conçu pour encourager le travail en équipe, les joueurs pouvant ainsi adopter des « rôles » plus clairs dans une Épreuve. En lieu et place de classes, les tueurs verront leurs pouvoirs altérés et recevront une capacité d’équipe cruciale pour amplifier le désordre qu’ils pourront causer en duo. ​

Dead by Daylight a son mode festif et il est disponible pour une durée limitée du 25 juillet au 8 août.

La progression multiplateforme, imminente

Disponible le 22 juillet, la progression multiplateforme arrive dans Dead by Daylight et permettra aux joueurs de synchroniser leur progression et leurs achats à travers les plateformes.

La progression multiplateforme représente une énorme amélioration de confort pour les joueurs qui s’adonnent à Dead by Daylight sur plusieurs plateformes, ainsi qu’une fonctionnalité désirée depuis très longtemps et que l’équipe a le plaisir d’offrir. Pour en profiter, il suffit d’avoir un compte Behaviour et de posséder le jeu de base sur les plateformes sur lesquelles on souhaite jouer. Pour faciliter le processus, une vidéo d’instructions faciles à suivre guidera les joueurs pas à pas dans la mise en place (vidéo à venir plus tard). Le site internet et les réseaux sociaux de Dead by Daylight ont également partagé une charte décrivant les spécificités des plateformes ainsi qu’une F.A.Q. détaillée pour les joueurs en quête de davantage d’informations.

Date de sortie pour The Casting of Frank Stone

Le monde de Dead by Daylight poursuit sa croissance avec The Casting of Frank Stone, dont la sortie est officiellement prévue le 3 septembre 2024.

La collaboration entre Supermassive Games et Behaviour Interactif tisse une troublante toile cinématographique pour un joueur d’après le lore de Dead by Daylight et propose une nouvelle perspective sur l’univers du jeu.

Les éditions standard et de luxe du jeu peuvent désormais être précommandées. Les joueurs peuvent aussi découvrir la toute dernière bande-annonce centrée sur « Aciérie assassine » (Murder Mill), le film d’horreur amateur situé au cœur de l’histoire du jeu. Ce film est entouré d’un voile de mystère et de légendes urbaines, et chaque fois qu’il a été projeté, les spectateurs ont été pris d’une rage meurtrière et frénétique… enfin c’est ce qu’on raconte.