Notre avis sur la Suunto 5 Peak, une montre GPS dédiée aux sports outdoor

Les montres GPS pour sportifs professionnels ou pas se sont multipliées ces dernières années avec l’évolution des technologies. Un marché dominé notamment par les marques Garmin, Polar, Coros ou encore Suunto.

Nous nous sommes ici penchés sur la marque finlandaise Suunto avec sa montre GPS sportive de milieu de gamme, la Suunto Peak 5, une mise à jour de sa Suunto 5. Disponible depuis le début de cette année, alors qu’entre-temps la Suunto 9 Peak Pro est arrivée sur le marché, nous avons décidé de nous accorder une séance de rattrapage.

Une fois la boîte ouverte, on découvre bien sûr la montre Suunto 5 Peak, la fameuse documentation qui accompagne un produit ainsi que la recharge sous forme de pince USB.

L’heure du couplage à sonner ! Après quelques secondes, on se synchronise immédiatement à Suunto App (iOS, Android) depuis son smartphone. C’est depuis cette application, très facile à utiliser grâce à une interface bien pensée, que vous suivrez notamment vos performances et les objectifs fixés par le programme d’entraînement. Nous y reviendrons.

De nombreuses fonctionnalités et un look élégant !

Dédiée aux sportifs outdoor (cyclisme, course à pied, trekking, natation, etc.), la Suunto 5 Peak est la digne héritière de la Suunto 5 disponible depuis 2019. Proposée au prix de CHF 229,. dans certaines échoppes, la Suunto 5 Peak offre un excellent compromis entre performance et prix bas. Le constructeur finlandais a su préserver pour son modèle 2022 les excellentes fonctionnalités de l’ancien modèle tout en parvenant à offrir quelques ajustements bienvenus avec son application Suunto APP. Maintenant plus légère et relookée, portée par une finition soignée et un design élégant et moderne, la Suunto 5 Peak est proposée dans différents coloris, bracelets de 22 mm y compris, pour satisfaire tout un chacun.

Avec ses 39 g, un diamètre de 43 mm pour une épaisseur de 12,9 mm, ce nouvel modèle avec bracelet en silicone s’adapte aussi aux poignets les plus fins. De quoi séduire la gente féminine ! Très agréable à porter, avec sa lunette en acier bien incrusté sur le boîtier polymère, la Suunto 5 Peak a de quoi jouer dans la cour des grands.



La Suunto 5 Peak embarque un écran LCD transflectif (deux technologies de visualisation, soit par le rétroéclairage, soit par l’utilisation de la lumière ambiante) de 2,7 cm avec une définition intéressante de 218 x 218 px. On peut par contre regretter l’importante couronne noire qui fait office de contour et qui diminue considérablement la taille de l’écran. Dommage !

Dommage aussi, l’étanchéité de la Suunto 5 Peak, certifié IPX8, ne propose qu’une profondeur de 30 m. Ce n’est pas énorme, mais cela reste correcte pour une montre de milieu de gamme.

Non-tactile, la Suunto 5 Peak est dotée de 5 boutons (suivez les flèches !) répartis sur les deux côtés :

Le bouton haut-gauche sert à activer l’auto-éclairage, mais aussi à changer les informations affichées par défaut dans le cadran.





Le bouton bas-gauche permet de revenir en arrière dans les menus.





Le bouton du bas-droite permet de naviguer dans les menus (cardio, niveau de stress ou de forme, pas et calories, entraînement, sommeil). En mode enregistrement d’une activé, il permet de marquer un tour





Le bouton haut-droite permet de voir toutes les fonctionnalités, mais aussi de paramétrer votre montre, lancer la navigation ou une autre activité. Lors de l’enregistrement d’une activité, il sert à mettre fin à l’enregistrement.





Finalement, le bouton centre-droit sert à sélectionner une option et à la valider. À chaque sélection, une vibration haptique se fait ressentir pour vous confirmer votre action

Toutes les constellations GPS sont présentes.

Au niveau du GPS, ce modèle propose toutes les constellations GPS du moment grâce à sa puce multi GNSS. Elle intègre même le GPS+QZS et le GPS+QZSS+GLONASS utilisés en Asie. Quant aux Européens, nous pouvons compter sur la présence du GPS+QZSS+GALILEO et du GPS+QZSS+BAIDU. Rendez-vous dans le menu « Navigation » pour changer de mode. A l’utilisation, on constate un GPS très précis dans les zones rurales, avec très peu de pertes de connexions, que ce soit à la course à pied ou à vélo. C’est un peu moins précis pour les sportifs actifs au centre-ville, plus chargé en données, mais cela demeure assez futile.

Ce modèle possède bien sûr un capteur cardio optique qui se révèle précis lors d’efforts constants, comme par exemple sur un tapis de course. Il l’est un peu moins, comparativement à un brassard cardio (comme un brassard Suunto compatible avec la 5 Peak), lorsque l’effort s’intensifie d’un coup (on passe du plat à la montée). Mais la différence n’est que de quelques pulsions et ne viendra pas anéantir vos statistiques. On n’oubliera pas de préciser encore que ce modèle possède aussi un accéléromètre et un gyroscope, essentiels.



Par contre, point de baromètre ici, pourtant une fonction importante d’une montre GPS. C’est donc la puce GPS qui vous servira d’altimètre, mais d’une manière nettement moins précise qu’un véritable baromètre. Rien de très grave si vous ne faites pas de trekking. On constate également l’absence de l’oxymètre de pouls, plus utile durant votre sommeil que lors de vos activités sportives. Notons que pour les cyclistes, la Suunto 5 Peak supporte les capteurs Bluetooth Samart pour obtenir des données de puissance en temps réel.

Plus de 80 profils sportifs à votre disposition.



Il est maintenant temps de créer votre ou vos profils sportifs ( + de 80 profils). A travers Suunto App, vous pouvez créer plusieurs profils selon les sports que vous pratiquez. Le nombre de sport proposé est important et permettra à chacun d’y trouver son bonheur. Certainement le plus utilisé (c’est notre cas) : le profil course à pied. Lorsque que vous avez défini votre profil, vous accédez aux différentes options relatives à celui-ci comme la cadence de course, la fréquence cardiaque, la distance du parcours, le temps. À vous de gérer et personnaliser les différentes options. C’est très facile d’utilisation et pratique à suivre.

Il est temps de passer à l’entraînement.

La Suunto 5 Peak propose aussi de faire appel à un coach virtuel. Choisissez votre profil et dans le menu sélectionnez le mode « Entraînement » dans Suunto Plus. À partir de là, vous pouvez définir 3 objectifs : entretenir, améliorer et Booster. Lorsque vous aurez défini votre objectif, le coach vous proposera des séances adaptées. Par exemple, la fonction Ghost Runner vous permet de suivre la cadence d’un coureur fantôme virtuel. Pour ceux qui aiment la compétition, c’est indispensable !

Training Peaks analyse votre niveau d’effort et de stress en temps réel. Une fonction qui permet d’adapter son effort. C’est très facile à configurer et les informations sont très bien indiquées sur votre montre ou sur votre smartphone. Et votre progression est enregistrée, donc évolutive et vous permet ainsi de garder la forme.

Le suivi de vos activités et de vos itinéraires.



Fonction importante pour une montre GPS, le suivi de vos activités au quotidien. Nombre de pas, calorie, données cardio, trace GPS, vous pouvez les consulter dans les widgets de la montre et plus en détails sur Suunto App. C’est visuellement agréable et facile à consulter.

Et si vous souhaitez récupérer l’historique de vos activités enregistré sur un autre service comme Strava, Komoot ou TrainingPeaks pour ne citer qu’eux, aucun souci, la synchronisation avec Suunto APP est possible.

Cela vous permet de faire un suivi d’itinéraires depuis une trace GPS importée. Mais évidemment, vous pouvez en réaliser des nouvelles avec l’outil point par point de la Suunto 5 Peak. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur Suunto App et activez « créer un itinéraire. Définissez le point de départ A et le point d’arrivée B. L’application vous suggérera un tracé que vous pouvez adapter à vos exigences comme par exemple indiquer que vous souhaitez faire que des petits chemins pour éviter les grandes routes ou que vous souhaitez impérativement passez par un lieu situé sur l’itinéraire. Pour ne pas passer trop de temps sur votre montre en pleine activité, la Suunto propose ici le très pratique turn by turn. La montre vibre quelques mètres avant une bifurcation importante pour vous indiquer le chemin à suivre. Changement qui est aussi indiqué sur la montre en vous indiquant dans combien de mètres se situe le changement de route et si vous devez partir à gauche ou à droite.

Vous pouvez également vous appuyer sur le heatmap de la marque. En gros, vous avez accès à des propositions de parcours enregistrées par la communauté Suunto.

La Suunto 5 Peak gère aussi les informations durant votre sommeil, mais l’absence de l’oxymètre de pouls qui permet de mesurer le niveau d’oxygène dans votre sang étant absent de ce modèle, les données obtenues uniquement par le cardio et l’accéléromètre ne sont pas complètes.

Une autonomie intéressante.



Bien entendu, pour une montre GPS sport, l’autonomie de la batterie se révèle importante. On peut compter sur une autonomie entre 17h et 20h pour un usage complet (Mode Performance). En mode Endurance, vous pouvez aussi ajuster les capacités de la montre pour chaque profil, comme réduire la précision du GPS. Cela vous permettra de tenir, entre 35h et 40h d’autonomie avant recharge. Et compter plus de 100h d’autonomie si vous employez votre montre presque comme une montre classique. L’autonomie est donc suffisante pour un usage « classique ». Les sportifs qui se lancent des défis très longues distances passeront à un modèle haut de gamme.



Mais encore…



On n’oubliera pas de dire que ce modèle 2022 ne nécessite plus de connexion filaire à votre PC pour la mise à jour logicielle grâce au Bluetooth. Un gain de temps intéressant.

La Suunto 5 Peak permet aussi d’envoyer une réponse SMS sans devoir sortir votre smartphone. Il s’agit en fait de réponses automatiques comme « Je cours ». Mais elle ne possède pas de réseau (4G ou LTE), donc il est impératif d’avoir votre smartphone sur vous.

Une dernière option relativement intéressante réside dans le contrôle de la musique de votre smartphone par votre montre (augmenter le volume, passer à un autre morceau).



Conclusion.



Offrant un excellent rapport-qualité prix, la Suunto 5 Peak est une montre de milieu de gamme très complète. Elle s’adresse avant tout aux sportifs non-professionnels qui lui préféreront un modèle haut de gamme. Élégante, avec une liste de profils nombreux, des nouveautés bienvenues, portées par une application facile d’utilisation et très complète, la Suunto 5 Peak, malgré une concurrence féroce, a de quoi séduire les consommateurs les plus exigeants.

Note : 4 / 5