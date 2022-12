Concours : gagnez une montre GPS multisports Suunto 5 Peak !

Partager Facebook

Nous mettons en concours un exemplaire de la montre GPS multisports Suunto 5 Peak (couleur noire). Pour y prendre part, envoyez un courriel à l’adresse redaction@s2pmag.ch et indiquez dans l’objet le nom du concours. Le gagnant ou la gagnante sera contacté-e par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 19.12.2022.

La Suunto 5 Peak vous aide à faire le premier pas et à continuer à avancer.

Cette montre GPS compacte vous équipe de fonctions sportives et de plein air faciles à utiliser, d’une grande autonomie et de commandes musicales. Elle suit votre sommeil et votre bien-être quotidien.

Fabriquée en Finlande Conçue pour que vous restiez actif.